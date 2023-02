Al menos un muerto en un tiroteo en Times Square (Nueva York)

Al menos una persona ha muerto en un tiroteo que ha tenido lugar en la noche de este jueves en la turística Times Square de Nueva York, en Estados Unidos. De ello han informado las autoridades locales, que han precisado que se trata de un hombre de 22 años que ha fallecido tras recibir un disparo en el pecho.

A su llegada al lugar de los hechos, la Policía encontró con vida a la víctima y procedió a su traslado al hospital, pero finalmente no ha podido superar la gravedad de las heridas y ha muerto en el centro sanitario.

Tras ello, la Policía ha acordonado la zona y ha iniciado una investigación para dar con el paradero de los sospechosos.

Según recoge el diario The New York Post, las autoridades trabajan con la hipótesis de que se trata de un suceso relacionado con el narcotráfico. Se busca a dos hombres que salieron de un restaurante de comida rápida y comenzaron a disparar, alcanzando al joven que ha acabado falleciendo. Por el momento, no se sabe si la víctima fue herida al azar o intencionadamente.