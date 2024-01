Al menos un muerto y dos heridos en un tiroteo en un instituto de Iowa (EEUU)

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en un tiroteo este jueves por la mañana en el instituto Perry de Iowa en EEUU, según ha informado la Policía del condado de Dallas, que se encuentra al noroeste de Des Moines.

En un principio, un portavoz de la Policía ha alertado que «múltiples fuerzas del orden y personal médico están en el lugar de un tiroteo en el instituto Perry». «El sitio ha sido asegurado y la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas dará a conocer más información a medida que esté disponible», han indicado sobre el tiroteo en Iowa.

At least one person was killed and others injured in a shooting at Perry High School, Perry, Iowa, United States 🇺🇸 | 4 January 2023 | #activeshooter #perryhighschool #Perry #Iowa pic.twitter.com/IMf5molXKi

