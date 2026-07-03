Más de 100 personas contagiadas con norovirus a bordo de un crucero por el Océano Pacífico

Un brote de norovirus ha afectado a más de un centenar de personas a bordo de un crucero de la compañía Princess Cruises, que ha regresado este jueves al puerto de San Francisco, California, con cerca de 3.000 pasajeros a bordo. El buque, el Ruby Princess, había zarpado el pasado 12 de junio para una travesía de 20 días que se ha visto marcada por la aparición de síntomas gastrointestinales entre viajeros y tripulantes.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), citados por Los Angeles Times, al menos 102 de los 3.032 pasajeros y 23 de los 1.144 miembros de la tripulación se contagiaron de la enfermedad y reportaron síntomas relacionados con el norovirus durante el viaje.

Un portavoz de la compañía de cruceros, citado por el medio norteamericano, ha explicado que los afectados fueron trasladados a bordo y que ninguno de ellos requirió ser hospitalizado. Tras atracar en San Francisco, el barco se sometió a un proceso de limpieza y desinfección antes de zarpar de nuevo esa misma tarde con destino a su siguiente travesía.

El norovirus es, según los CDC, un virus altamente contagioso y la principal causa de vómitos y diarrea en Estados Unidos. El organismo estadounidense notifica cada año alrededor de 2.500 brotes de esta enfermedad en el país, la mayoría de los cuales se producen cuando una persona infectada transmite el virus a otras a través del contacto directo.

Este nuevo episodio se suma a una serie de brotes que han sacudido a la industria de los cruceros a lo largo del año. En los últimos meses se han detectado casos de hantavirus y de norovirus en barcos de una naviera neerlandesa y de otra británica, respectivamente, que obligaron a someter a cientos de pasajeros a cuarentena.

La sucesión de incidentes ha puesto el foco sobre los protocolos sanitarios de las grandes navieras, que operan buques con capacidad para varios miles de personas conviviendo en espacios cerrados durante semanas.