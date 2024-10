Israel investiga si ha matado al líder de Hamás en un ataque con tres terroristas muertos en Gaza

El Ejército de Israel está investigando si ha matado al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un bombardeo en Gaza en el que han muerto tres terroristas. «Estamos contemplando la posibilidad de que uno de los terroristas sea Sinwar, pero por el momento, no se puede confirmar su identidad», han informado en un comunicado.

El Ejército israelí tampoco ha dado detalles del escenario exacto de esta operación, pero sí ha señalado que en el edificio en el que se ha desarrollado no se han encontrado señales sobre la posible presencia de rehenes.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.

In the building where the terrorists were eliminated, there…

