Las manifestaciones y protestas en Irán contra el régimen teocrático de los ayatolás siguen dejando imágenes llamativas que dan la vuelta al mundo. Una ingeniera de Teherán llamada Zeinab Kazempour arrojó este viernes su hiyab delante de la foto del líder supremo del país, Ali Jamenei. “No reconozco a esta Asamblea que no permite que los candidatos se presenten porque no usan un velo», afirmó Kazempour. Este acto, que en la república islámica puede acarrear graves consecuencias, lo realizó como protesta tras haber sido excluida de la candidatura de la Organización de Ingenieros de la Construcción de Teherán, por no llevar hiyab.

El gesto de quitarse el hiyab o velo se ha convertido en un símbolo de protesta y rebeldía en Irán, donde las mujeres siguen sojuzgadas bajo la sharía o ley islámica. De conformidad con estas leyes, y según denuncia Amnistía Internacional, las mujeres y las niñas (incluidas las de tan sólo siete años), están obligadas a cubrirse el cabello con un velo. Las que no lo hacen, son consideradas delincuentes a ojos del Estado.

Algunas ONG han denunciado que más de 500 personas han muerto durante la represión iniciada a raíz de las protestas por la muerte en septiembre del año pasado de la joven kurda-iraní Mahsa Amini, que estaba bajo custodia, y fue la mecha que hizo prender las movilizaciones más violentas de la última década en el país.

Hace 44 años, una revolución eliminó de Irán el régimen monárquico del último Sha de Persia, introduciendo un sistema de gobierno basado en la prevalencia absoluta del islam. Cientos de miles de iraníes conmemoraron el pasado 11 de febrero el aniversario de la Revolución Islámica, con un desfile militar en Teherán, capital del país, y haciendo gala del despliegue de misiles balísticos y aviones no tripulados de fabricación nacional.