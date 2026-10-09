Un fuerte terremoto de 7,7 sacude Panamá con alerta de tsunami en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido este viernes el sur de Panamá y ha activado una amenaza de tsunami para las costas del Pacífico de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. El seísmo ha provocado desalojos preventivos en edificios de la capital y el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Los primeros reportes recogen algunos daños materiales, sin que hasta el momento se hayan registrado heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha situado el epicentro a 12 kilómetros de Tonosí y unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá, con una profundidad de diez kilómetros. El movimiento se ha producido a las 12:56 hora local, las 17:56 GMT. Su magnitud, calculada inicialmente en 7,6, ha sido revisada después a 7,7.

Al temblor principal le han seguido réplicas de magnitudes 6,1 y 6,0, además de otra posterior de 5,3. En algunas zonas de Ciudad de Panamá, la sacudida se ha sentido con fuerza y ha obligado a evacuar edificios del centro financiero. Las alarmas se han activado en varios inmuebles y en algunos todavía no se permite el regreso de sus ocupantes.

La calle 50, una de las principales arterias de la capital, se ha llenado de ciudadanos que permanecían agrupados ante la posibilidad de nuevas réplicas. Los desalojos se han llevado a cabo de forma preventiva, sin que los primeros reportes señalaran daños estructurales de relevancia en los edificios recorridos.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha advertido de una amenaza para las costas del Pacífico de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada también ha comunicado una amenaza de tsunami y ha establecido un estado de precaución para la Isla de Pascua.

El aeropuerto cierra temporalmente

El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha cerrado temporalmente sus instalaciones tras el terremoto. El personal administrativo ha sido evacuado y se están realizando comprobaciones de seguridad. Según ha informado el aeropuerto, las operaciones se reanudarán cuando se verifiquen las condiciones de las instalaciones y de la torre de control.

El Canal de Panamá, en cambio, mantiene con normalidad el tránsito de buques. La administración de la vía ha activado sus protocolos de emergencia y ha desplegado equipos técnicos para inspeccionar las instalaciones y detectar posibles afectaciones, sin interrumpir las operaciones.

Por el canal pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial. Los datos oficiales de este viernes contabilizaban 40 buques a la espera de cruzar la vía que conecta el Atlántico con el Pacífico: 37 con reserva y tres sin ella.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha pedido mantener la calma y ha solicitado a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil que informen sobre los efectos del terremoto. En un mensaje en redes sociales, ha advertido: «No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden».