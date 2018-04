El ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), James Comey, aseguraba este martes que el modo en el que Donald Trump lidera el país es “sorprendentemente similar” al de un jefe de la mafia.

Comey ha aparecido en ‘The Late Show’, el programa de la televisión estadounidense CBS presentado por Stephen Colbert, para promover su libro en el que compara a Trump con un mafioso y lo acusa de haberle presionado en el marco de la investigación sobre su complicidad con el Kremlin para llegar a la Casa Blanca.

“El estilo de liderazgo es sorprendentemente similar”, ha señalado a Colbert. “No lo digo en el sentido de que Donald Trump está rompiendo piernas o sacudiendo a tenderos. Lo digo en el sentido de que cuando lidera, todo se trata del jefe“, ha recalcado.

Comey ha señalado que Trump parece carecer de puntos de referencia externos en su vida, como la religión o la historia, necesarios para ser un líder ético. El exdirector del FBI ha añadido que podría ser un líder más ético si se rodeara de personas que podrían servir como puntos de referencia externos.

Trump despidió a Comey en mayo de 2017 cuando el FBI investigaba posibles conexiones entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses.

“Estaba bastante sorprendido porque pensé: ‘Dirijo la investigación de Rusia'”, ha admitido Comey. “A pesar de que nuestra relación se estaba poniendo tensa, no había forma de que me despidieran”, ha añadido.

El ex director del FBI ha recibido las críticas de republicanos y demócratas, no solo por el caso ruso, sino también por la gestión que el FBI hizo de las indagaciones sobre los correos electrónicos de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, cuya reapertura días antes de las elecciones dinamitó el proceso, según ha denunciado ella.