Un tren charter que transportaba legisladores republicanos a un encuentro informal ha chocado contra un camión de basura este miércoles por la mañana (hora estadounidense), dejando al menos una víctima mortal.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha confirmado oficialmente el primer balance de una persona muerta y otra gravemente herida. “No hay lesiones graves entre los miembros del Congreso o su personal”, dijo en un comunicado.

La identidad de la víctima no ha sido revelada hasta el momento. Según una fuente oficial de Amtrak —la compañía pública de trenes y autobuses interurbanos de EEUU—, el accidente ocurrió a las 11.20 hora local (17.20 hora peninsular española) en Crozet, Virginia.

El tren transportaba a congresistas republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado a un retiro en Virginia Occidental cuando chocó contra el camión, según ha informado a la MSNBC el representante Carlos Curbelo, de Florida.

“Afortunadamente, parece que la mayoría de la gente está bien aquí, con algunas lesiones menores”, ha explicado, agregando que esperaba que el conductor y todos los pasajeros del camión también salieran ilesos. “Estábamos en camino a Virginia Occidental y sentimos un impacto repentino, un ruido fuerte y todo el mundo fue sacudido“, ha añadido.

“La policía local está investigando el incidente y las cuadrillas están inspeccionando el equipo para detectar daños. El tren salió de la capital, Washington DC. Se proporcionarán actualizaciones a medida que se disponga de nueva información”, ha explicado Amtrak en un comunicado.

Varios legisladores tuitearon sobre el incidente y dijeron que no sufrieron daños.

“Nuestro tren que se dirige al Retiro del Partido Republicano en Virginia Occidental ha estado involucrado en un accidente”, tuiteó el senador James Lankford, de Oklahoma. “Estoy a salvo, pero los primeros respondedores están tratando lesiones menores en el tren y tratando a los camioneros”.

