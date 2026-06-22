Encuentran en la casa de la tía de un narcotraficante un cuadro robado de Picasso durante una redada en Francia

Un cuadro del artista español Pablo Picasso apareció el lunes 15 de junio durante una redada por narcotráfico en una casa propiedad de la tía de un presunto narcotraficante en Ormesson-sur-Marne, al sureste de Francia, según informa Le Parisien. Los agentes de la Brigada de los Estupefactos fueron los que hallaron el Picasso, que podría estar valorado en más de 15 millones de euros.

La intervención la realizó la policía judicial de Val-de-Marne, con la ayuda de agentes de la brigada de investigación e intervención de la Prefectura de Policía de París. La policía esperaba encontrar drogas en la vivienda. Y no se equivocaron. Durante la operación policial incautaron casi 20 kilogramos de resina de cannabis. Pero durante la redada también localizaron ropa de lujo y dinero en efectivo, según el diario francés.

En la operación contra el tráfico de drogas fueron detenidas otras tres personas. En total, «cuatro personas fueron presentadas ante un juez el viernes para juicio inmediato».

Según el sindicato policial, el retrato, cuyo robo no se había denunciado públicamente, se encontraba en un almacén privado de una mujer, que era la dueña.

Un Picasso robado de un almacén privado

El cuadro es auténtico. Un Picasso robado de un almacén parisino. El descubrimiento se produjo durante «un registro realizado en el marco de una investigación sobre narcotráfico», ha declarado la fiscalía de Créteil, que confirma que se ha abierto una investigación por robo y receptación de bienes robados.

El periódico francés informa de que el lienzo se trata de uno de una serie de retratos que Picasso realizó de Marie-Thérèse Walter, su amante, en 1937, con un valor estimado entre 12 y 15 millones de euros.