EEUU prepara el sistema de defensa antimisiles balísticos THAAD para Israel por la tensión con Irán

EEUU prepara para Israel el sistema de defensa antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense o Defensa de Área de Gran Altitud Terminal) para ayudar a interceptar posibles amenazas de misiles balísticos procedentes de Irán, en plena escalada de tensiones en la región, después del ataque con 180 misiles de Irán a Israel en represalia por la operación contra los líderes terroristas de Hezbolá, Hasán Nasralá, y de Hamás, Ismail Haniyeh. Mientras, Israel ha desplazado sus tropas del sur de la Franja de Gaza al norte de Israel, donde hace frontera con el sur de Líbano, donde se asienta Hezbolá, grupo terrorista fundado por Irán en 1982. La medida se produce después de la visita del ministro de Defensa Yoav Gallant a Washington de esta semana, en la que le ha pedido al Pentágono que aumenté su apoyo con el envío de más soldados y sistema de defensa antiaérea.

Washington ha mantenido continuas conversaciones con Jerusalén desde el ataque de Teherán. El presidente de Estados Unidos Joe Biden le ha indicado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que no quiere ni que ataque las instalaciones nucleares ni las plataformas petrolíferas de Irán en su respuesta, sobre todo cuando quedan pocos días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo, incluidos Qatar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, han asegurado tanto a Irán como a Washington que no permitirán que Israel utilice su espacio aéreo para ataques contra Irán.

El sistema de defensa antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense o Defensa de Área de Gran Altitud Terminal) es muy eficaz, que EEUU envió a Israel por primera vez en 2019. Está preparado para utilizarse en combate contra amenazas de misiles balísticos de corto, medio e intermedio alcance.

Según diferentes medios de comunicación israelíes, EEUU enviará este sistema antimisiles los próximos días. Mientras, Washington ha declinado confirmar esta decisión. En cambio, un avión de transporte estratégico C-5 Galaxy de la Fuerza Aérea estadounidense procedente de Portsmouth ha llegado este sábado a la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania.

THAAD es el único sistema estadounidense diseñado para interceptar objetivos fuera y dentro de la atmósfera. El despliegue del THAAD estaba previsto inicialmente para 2012, pero el despliegue inicial tuvo lugar en mayo de 2008. El THAAD se ha desplegado en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Rumanía y Corea del Sur.

Según el Departamento de Defensa, el THAAD es un elemento clave de la defensa estadounidense contra misiles balísticos (DMO). El THAAD emplea misiles interceptores, con tecnología hit-to-kill, para destruir los misiles de amenaza. THAAD es capaz de atacar objetivos a distancias de 150-200 kilómetros (km). El THAAD defiende una zona mayor que el sistema de defensa antimisiles y antiaérea Patriot. Complementa al Patriot, al sistema de defensa antimisiles de Misiles AEGIS de la Armada y al Sistema de Defensa y al Sistema de Defensa Terrestre a Medio Curso.

