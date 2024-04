EEUU desplaza varios buques de guerra para defender Israel en caso de ataque iraní

EEUU ha empezado este sábado sus buques de guerra a Israel para proteger a Jerusalén y a las fuerzas estadounidenses en la región, con la intención de evitar un ataque directo de Irán en suelo israelí, que, según el Pentágono, podría producirse este mismo fin de semana, en unos días en los que Teherán no ha hecho más que escalar la tensión, como se ha demostrado con la captura del carguero portugués de propiedad israelí en el estrecho de Ormuz.

El general Erik Kurilla, jefe del Mando Central de Estados Unidos, responsable de los intereses de EEUU en 27 naciones que se extienden desde el Cuerno de África a través de la región del golfo Pérsico, en Asia Central, ha reconocido que ha hablado sobre un posible ataque iraní con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant.

Los movimientos de EEUU incluyen el reposicionamiento de dos destructores, uno de los cuales ya está en la región y otro ha sido redirigido allí, según han explicado fuentes del Pentágono, que han declinado ofrecer detalles de los nombres exactos de los buques de guerra.

Sin embargo, sí se ha añadido que al menos uno lleva sistema de defensa antimisiles Aegis, desarrollado para proporcionar protección contra misiles balísticos. Esta estructura se encuentra en cuatro de los buques de guerra que tiene Estados Unidos en la base militar conjunta de España en Rota. A esto se añade que diferentes fuentes en Israel han confirmado que se ha visto al USS Dwight D. Eisenhower trasladarse del mar Rojo en dirección a Israel.

Clear view. Blue skies. Sit back and watch our birds fly. 🦅#MightyIKE is operating in the @us5thfleet area of operations to support maritime security and stability in the Middle East region. #AlwaysReady #PresenceMatters pic.twitter.com/I6SF9OHuIG

— USS Dwight D. Eisenhower (IKE) (@TheCVN69) February 21, 2024