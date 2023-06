Detenido el general ruso Surovikin acusado de colaborar con el golpe del jefe de Wagner

El general ruso Sergei Surovikin ha sido arrestado entre amenazas de haber colaborado por Yevgeni Prigozhin, el jefe de Wagner, en su rebelión de este pasado fin de semana. Según ha informado el medio ruso The Moscow Times citando fuentes cercanas al Ministerio ruso de Defensa, Surovikin ha sido retenido por las autoridades del Kremlin. Según se explica, a este general no se le había visto desde el pasado sábado, y la razón es precisamente esta detención.

El departamento de Defensa aún no se ha pronunciado al respecto. Según las fuentes, en condición de anonimato, «la situación entre él y las autoridades no estaba en un buen momento. No puedo decir nada más». La mencionada segunda fuente especificó que el contexto en el que se ha producido esta detención es «el de Prigozhin», el líder de la empresa rusa de mercenarios que este sábado avanzó a hasta unos 250 kilómetros de Moscú en un conato de golpe de Estado contra el Gobierno de Rusia.

Según se ha relatado, «aparentemente, él (Surovikin) escogió el bando de Progozhin durante el levantamiento, y ahora le tienen cogido por las pelotas [sic]». Sobre las razones de por qué se habría movido así este general, la fuente explicó que «no estamos siquiera comentando sobre esta información a través de nuestros canales internos».

Un bloguero ruso especializado en la guerra, Vladímir Romanov, señaló que esta detención se produjo el domingo y que se encuentra en el centro de detención Lefertovo de Moscú. Según Alexei Venediktov, de la radio Eco de Moscú, Surovikin ha estado sin contacto con sus familiares. Lo único que se ha dicho al respecto desde el Kremlin, en voz del portavoz Dmiti Peskov, estas informaciones son sólo «especulaciones» y «cotilleos», pero es un hecho que no ha habido noticias de este general desde el pasado fin de semana.