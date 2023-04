Mientras el foco mediático estuvo este lunes en la salida de Tucker Carlson de Fox News, la CNN hizo lo propio despidiendo a una de sus estrellas, el presentador Don Lemon, harta ya de las acusaciones vertidas contra él por sus supuestas actitudes machistas. Lo llamativo es que ningún medio de izquierdas en España se hiciera eco de la noticia, sobre todo en tanto en cuanto dicho despido podría ser considerado como una victoria de la lucha feminista.

La cadena de noticias, que vive sus horas más bajas de audiencia en EEUU, prescindió del periodista tras varios escándalos a los que el presentador se ha enfrentado en los últimos meses.

Una investigación interna de CNN también arrojó un comportamiento misógino y machista contra las mujeres de su equipo por parte de Lemon y que se remonta a hace dos meses cuando fue apartado de la presentación del programa matutino de la cadena, CNN This Morning, por tratar de ridiculizar por su edad a la candidata republicana a las presidenciales de 2024, Nikki Halley.

El director ejecutivo de CNN, Chris Licht, aseguró que el presentador y la cadena habían terminado por «acuerdo mutuo». Sin embargo, la reacción conmocionada de Lemon en las redes sociales no aparenta dicho desenlace: «No puedo creerlo. Después de 17 años en CNN hubiera pensado que alguien en la dirección de la cadena tendría la decencia de decírmelo directamente», escribió en redes sociales el presentador.

«En ningún momento me dieron indicios de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado hacer en esta televisión. Está claro de que hay un tema más grande», añadió. CNN terminó contraatacando para desmentir los comentarios del periodista sobre su salida que calificó como «incorrectos».

En este sentido, la cadena de televisión convertida en altavoz de la izquierda estadounidense e internacional manifestó que a Lemon se le había ofrecido la oportunidad de reunirse con la dirección, «pero en lugar de hacerlo, decidió publicar su comunicado en Twitter», aseguró su departamento de relaciones públicas.

Controversia de febrero

Don Lemon se vio envuelto en una gran polémica a finales del pasado febrero. Señaló a la política republicana Nikki Haley, de la que dijo que «no está en su apogeo, porque sólo las mujeres que están en sus 20, 30 o 40 años pueden decir que están en su mejor momento».

La reacción de la mesa, formada precisamente por las periodistas Poppy Harlow y Kaitlan Collind, fue inmediata. La primera, con mirada de asombro, le preguntaba a qué se refería con que las mujeres a la edad de Haley no estaban en su mejor momento, a lo que el presentador, en lugar de tratar de salir airoso de la situación que había creado, se enfangó aún más: «No es que yo esté de acuerdo, es lo que dice Google. Cuando le preguntas a Google por la mejor edad de una mujer, te dice que es en la veintena, treintena o a sus 40», replicó. En aquel momento, el máximo ejecutivo de CNN , Chris Licht, decidió darle un voto de confianza a Lemon y le obligó a hacer un curso de formación interno para permitir su regreso.

Sin embargo, un artículo de la revista estadounidense Variety aparecido a principios de este mes recogía con lujo de detalles las acusaciones de comportamiento misógino hacia sus compañeras de la CNN, como llamar «gorda» a una productora a la cara, imitar en tono burlón a una compañera o enviar mensajes amenazantes a otra. La cadena podría estar enfrentándose a una demanda millonaria por permitir esa clase de comportamientos en su seno si prosperan las iniciativas legales de las afectadas.

Hace unos meses, Lemon también fue protagonista de otra polémica, después de afirmar que la selección masculina estadounidense de fútbol debería cobrar más que la femenina, dado que «los hombres son más interesantes de ver», sentenció.

Haley, quien criticó en su día las declaraciones de Lemon como machistas, acudió a la redes sociales este lunes para calificar el despido del presentador como «un gran día para las mujeres en todas partes».