Brutal agresión a una monja francesa cerca de la Tumba de David en Jerusalén a plena luz del día

La Policía de Israel ha publicado este jueves un vídeo en el que se muestra una tremenda agresión de un hombre contra una monja francesa ocurrida a plena luz del día cerca de la Tumba de David, en Jerusalén. En las imágenes se ve cómo un hombre empuja por la espalda a la religiosa mientras esta caminaba por la calle. Tras hacerla caer al suelo, el agresor se aleja, pero regresa segundos después para propinarle una patada en el estómago.

Poco después, un transeúnte intenta intervenir y corre hacia el agresor para detenerlo. Según informó la Policía de Jerusalén, el atacante, un hombre de 36 años, fue arrestado inmediatamente después de empujar a la monja por «sospecha de agresión motivada por racismo». El incidente ocurrió este miercoles, según informa Times of Israel.

La Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica (ÉBAF), donde la monja trabaja como investigadora, ha condenado el ataque a través de sus redes sociales, calificándolo de «violencia sectaria».

Por su parte, el departamento de Religión de la Universidad Hebrea expresó su rechazo y alertó sobre el «aumento de la cristianofobia» que se está registrando en Jerusalén y otras zonas de Israel, asegura Enlace Judío.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel también ha condenado el suceso como un «ataque despreciable». «La violencia contra personas inocentes, y especialmente contra miembros de comunidades religiosas, no tiene cabida en nuestra sociedad», añade. El ministerio ha añadido que este «acto vergonzoso contradice los valores de respeto, convivencia y libertad religiosa sobre los que se funda Israel, y a los que el país sigue firmemente comprometido». Asimismo, transmitió su solidaridad al Patriarcado Latino de Jerusalén.