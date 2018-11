Los demócratas investigarán los lazos económicos de Trump con Rusia y Arabia Saudí

Los demócratas tienen la intención de investigar los lazos financieros del presidente estadounidense Donald Trump para determinar si son la “mano oculta” que impulsa la política exterior del país en Rusia y Arabia Saudita, dijo el domingo el presidente entrante del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Adam Schiff, el demócrata que ocupa el cargo más alto en ese comité, acusó a Trump de ser “deshonesto” sobre el papel del heredero a la corona saudita, el príncipe Mohammed bin Salman, en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Un senador republicano al tanto de asuntos de inteligencia también cuestionó la negación de Trump acerca de que la CIA había llegado a la conclusión de que el príncipe heredero ordenó el asesinato del 2 de octubre.

“¿Qué está impulsando esto?”, preguntó Schiff, cuestionando “si hay una motivación financiera; es decir, de sus propias finanzas personales”.

“¿Está su interés financiero personal impulsando la política estadounidense en el Golfo? ¿En relación con los rusos? No lo sabemos, pero sería irresponsable no averiguar”, dijo en el programa de CNN “State of the Union”.

Khashoggi, un crítico del príncipe heredero, era un columnista del diario The Washington Post que vivía en Virginia. Fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul por un equipo especial que fue trasladado para hacer el trabajo.

Los saudíes, que cambiaron su versión de los hechos a medida que la evidencia se hizo pública en Turquía, han insistido en que el Príncipe Mohammed no tenía conocimiento previo del asesinato, una interpretación que ha sido aceptada por Trump.