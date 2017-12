Macron pide a Netanyahu la congelación de los asentamientos como gesto de buena voluntad

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que paralice la construcción de asentamientos en territorio ocupado como gesto de buena voluntad de cara a una posible reanudación de las conversaciones de paz con los palestinos.

“He pedido al primer ministro que adopte gestos valientes hacia los palestinos para romper el bloqueo actual de las conversaciones”, ha dicho, antes de dar a entender que la paralización de las construcciones podría ser uno de estos pasos.

Macron aprovechó para reiterar ante Netanyahu su oposición a la reciente declaración de Jerusalén como capital de Israel formulada por el presidente norteamericano, Donald Trump, y que a su juicio la única solución viable de paz pasa por la creación de dos estados, israelí y palestino, en convivencia.

En respuesta, Netanyahu ha pedido a los palestinos que “acepten la realidad” de que Jerusalén es la capital de Israel como condición sine qua non para alcanzar la paz en la región.

“Cuanto antes acepten la realidad de que que Jerusalén es la capital de Israel, antes habrá paz”, ha declarado Netanyahu en rueda de prensa con Macron.

El primer minstro se encuentra en la capital francesa en una visita marcada por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aceptar el estatus de capital que Israel exige para la ciudad, disputada desde tiempos casi inmemoriales.

“Le ofrezco al señor Abbas que se siente y negocie la paz: no hay nada más simple”, ha declarado Netanyahu, quien ha aprovechado para replicar las palabras del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien esta mañana ha llamado a Israel “estado terrorista”.

“A mí no me va a dar lecciones de moralidad alguien que está bombardeando a la población kurda dentro de su propio país, que ayuda a irán y que contribuye al terrorismo de [el movimiento islamista palestino] Hamás en Gaza. Este no es el hombre que va a darme a mí lecciones de moralidad”, ha aseverado Netanyahu.