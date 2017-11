Los actores Richard Freyfuss y George Takei enfrentan denuncias de mala conducta sexual

George Takei, uno de los protagonistas de la saga “Star Trek”, el actor Richard Dreyfuss y el productor Gary Goddars desmintieron haber tenido una conducta sexual inapropiada, tras haber sido acusados públicamente. Takei, 80 años, fue señalado por el exmodelo y actor Scott Brunton de haberle manoseado estando inconsciente por el alcohol tras beber en casa de la estrella, según contó el viernes a la revista The Hollywood Reporter.

El protagonista de “Star Trek”, que tenía poco más de 40 años cuando ocurrió el presunto incidente, negó los hechos este sábado en Twitter y Facebook. “Simplemente no ocurrió”, afirmó, precisando que no recordaba a Brunton, quien tenía 23 años en aquel entonces.

“Es un escenario de ‘me dijo/le dije’ sobre presuntos acontecimientos de hace casi 40 años”, escribió Takei. “Pero los que me conocen saben que los actos no consensuados son tan antitéticos para mis valores y prácticas que la sola idea de que alguien me acuse de esto es muy doloroso”.

Dreyfuss, de 70 años, fue acusado de mala conducta sexual el viernes por la escritora Jessica Teich, de 58 años. Teich alegó que la estrella de “Tiburón” la acosó durante dos o tres años a mediados de los 80, mientras ella trabajaba en un programa que él producía. En una ocasión, contó, se exhibió ante ella.

“Creó un ambiente de trabajo muy hostil, donde me sentí sexualizada, objetivada e insegura”, dijo a la revista Vulture. En un comunicado, Dreyfuss -cuyo hijo Harry acusó la semana pasada a Kevin Spacey de haberlo manoseado en 2008- desmintió las acusaciones.

Sin embargo, admitió que había “coqueteado” con mujeres, incluida Teich, reconociendo que “la forma en que los hombres se han comportado con las mujeres durante eras no está bien”. “Coqueteé con ella y recuerdo que traté de besarla como parte de lo que pensé que era un ritual de seducción consensuado que se prolongó durante muchos años”, relató.