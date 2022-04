Desde hace ya algunos años somos conscientes acerca del daño que provocamos al planeta cada vez que utilizamos papel, y por eso tanto gobiernos como empresas y particulares estamos comprometidos a cambiar esa realidad, convencidos de que cada uno puede aportar lo suyo. Aprendamos a cómo disminuir el consumo de papel.

El caso es que existen diversas maneras de reducir nuestro consumo de papel, algunas de ellas que suelen pasar desapercibidas pero que, tras repasarlas en las siguientes líneas, seguro comienzas también a aplicar. La idea es aprender a vivir con menos papel y cuidar así el medio ambiente.

¿Cómo disminuir el consumo de papel en el día a día?

Envases y embalajes

La mayoría de los productos que adquirimos a diario vienen envasados o embalados en cartón, lo que representa un enorme porcentaje del consumo de papel que se genera a nivel global.

Siempre que puedas, intenta llevar tú mismo los envases y embalajes en lugar de usar otros nuevos.

Digitalización

La tecnología es aliada del ahorro de recursos del planeta, y un buen ejemplo de ello está en la digitalización de los documentos, desde los personales básicos hasta los más intrascendentes, que hoy pueden presentarse a las autoridades o compañías que los requieran en modalidad virtual.

Sin ir más lejos, ya no hace falta imprimir la tarjeta de embarque de tu vuelo. ¡Llévala en el móvil!

Libros electrónicos

Sabemos que probablemente un eBook o libro electrónico no tiene el aroma a libro recién abierto que te enamoró de la lectura, pero puedes alternar la compra de libros físicos con otros digitales, con lo que no sólo necesitarás menos papel, sino que además ganarás espacio en tu biblioteca.

Separa los residuos

Una gran cantidad de ciudades alrededor del mundo cuentan con sistemas de reciclaje de residuos, y piden a sus ciudadanos que separen los desechos de acuerdo a qué tipo de basura sea.

Con unos minutos al día, puedes hacer que cerca del 50% de tus desperdicios tengan una nueva oportunidad de ser utilizados, evitando que se deban talar más árboles para cubrir la demanda.

Compra reciclado

Por último, son numerosos los artículos que hoy se confeccionan a partir de materiales reciclados, y eligiéndolos antes que a otros, te sumas a esta cadena positiva de consumo.

En resumen, adoptando algunos de estos hábitos conseguirás que tu huella de carbono sea mínima, y además no notarás un impacto negativo en tu calidad de vida ni mucho menos, por lo que no hay excusas para no cambiar conductas poco a poco y acostumbrarnos a una existencia con menos papel.