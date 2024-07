Cómo hacer que se vayan los mosquitos: sólo necesitas dos ingredientes que tienes en casa

Sí, sabemos que, con el verano, las moscas y mosquitos son los más indeseados de esta época. Allá donde estemos vienen a molestarnos. Pero afortunadamente tenemos dos ingredientes todos en casa que hacen de antimosquitos. Además de los remedios que conocemos y que luego repasaremos, hay otro más especial que permite que estos insectos se vayan y no nos piquen como suelen ser costumbre.

Aunque los vemos y pueden picarnos durante todo el día, especialmente por la tarde y noche es cuando están más cerca, salen, llegan a nosotros, van a la comida y también nos pican. Por esto es normal que, durante esta época, pensemos en variedad de remedios con el fin de que nos dejen tranquilos. Las picaduras de mosquito, especialmente del tipo tigre, puede ser algo más grandes, molestar y picar más. Puede ser que la picada se hinche y esté más roja , no esperes mucho y ves al médico por si puede hincharse mucho más.

Los dos ingredientes que necesitas para que se vayan los mosquitos

Seguro que tienes en casa tanto papel de cocina como pasta de dientes. Son dos productos que usamos muchas veces, tanto para limpiar como para cocinar y la pasta de dientes está en el baño cuando hay que ponerla sobre el cepillo para limpiarnos entonces los dientes tres veces al día o tras cada comida.

Pues aunque parezca algo extraño, estos dos ingredientes son aptos para que los mosquitos se vayan.

Pasos a paso para aplicar los dos ingredientes para ahuyentar los mosquitos

Para que haga efecto, tienes que hacer lo siguiente: coger un poco de papel de cocina y enrollarlos hacia arriba. Luego debes aplicar sobre éste la pasta de dientes.

Luego, lo metes en una botella de vidrio que esté vacía. Debes dejar que este papel, que se ha quedado algo alargado, cuelgue. Luego debes encender la punta y verás como este papel se va consumiendo.

También lo puedes apagar de inmediato, porque aquí lo importante es este humo y olor que desprenden ambos productos y que no gusta a los mosquitos y por esto hace que se alejen.

Ahora bien, debes tener especialmente cuidado cuando encendemos cosas en casa, pues ya hay preparados para que los mosquitos se vayan con sólo encender (velas de citronela y otros). Hay que especificar que no es que tengas que tener pasta de dientes por todos lados, pues no es este el remedio que hace que los mosquitos se vayan. Si no el humo de ello y la preparación que no les gusta.

Consejos

Lo puedes encender si estás de cena en tu terraza y siempre con total cuidado.

Siempre es mejor hacerlo en el exterior

Tenemos un antimosquitos bien casero y fácil de realizar

No te pases con la pasta de dientes, no es un remedio para que los mosquitos se vayan.

Puedes repetir el mismo proceso si ves que ya el humo se va disipando.

Apaga la llama si ves que es algo más grande para no tener ningún susto.

Mantén alejada la preparación y el humo de los niños y nunca dejes encender ello a los más pequeños, esto lo deben hacer las personas mayores.

Otros repelentes naturales contra los mosquitos

Durante este tiempo, debemos tener cuenta de nuestra imaginación para combinar variedad de ingredientes y otros productos para que los mosquitos no nos molesten.

Aceites esenciales

Pueden ser especialmente de menta, clorofila, citronela, limón o bien de lavanda. Con estos aromas podemos hacer que los mosquitos se marchen, puesto que no les gustan nada estos olores.

Aceite de árbol de té

Es otro de los ingredientes que hacen que tanto mosquitos como otros insectos o bichos se marchen porque tampoco les gusta este olor. Al parecer, el árbol de té posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, y puede repeler mosquitos.

Este ingrediente suele utilizarse diluido en aceites portadores (como aceite de coco o de almendra) para aplicarlo en la piel.

No naturales

Tenemos insecticidas no naturales y sprays que podemos ver en conseguir en las farmacias para aplicarnos sobre la piel y ropa. Esto no quiere decir que los mosquitos ya no vayan a venir más pero ayuda.

Seguridad y cuidado con los repelentes de mosquitos

Alergias a los aceites esenciales

Si aplicas o dejas estos aceites esenciales en casa, primero debes saber si tienes alergia a alguno de estos ingredientes.

Niños

Cuando hay niños pequeños, también debemos tener algo de cuidado con estos aceites y otros ungüentos para espantar a los mosquitos. Mejor debemos aplicar sprays con ingredientes aptos para los más pequeños. En este caso, mejor preguntar al médico y especialmente en la farmacia porque hay ciertos tipos que no son buenos para niños más pequeños.

Embarazo

Si estás embarazada entonces debes preguntar antes sobre si es factible tener o aplicar tales ingredientes por si acaso. Como estás en contacto con tus médicos seguro que se puede preguntar ante cualquier duda.