Cómo detectar que te están aplicando la técnica del hoovering

Cada vez salen más conceptos para definir estados y comportamientos humanos. Es el caso del hoovering o técnica de la aspiradora refiriéndose a cuando ya acabaste una relación tóxica pero parece que vuelve de nuevo. ¿Cómo detectarlo y qué hacer para evitarlo?

Volver a esta situación no lleva más que a una nueva espiral de desencuentros y de días pasándolo mal. Actúa antes y di no a este tipo de situaciones.

La manera de detectar que te están aplicando la técnica del hoovering

Contacto de ese ser querido

Hace tiempo que no sabes nada de tu ex pareja, y de repente sorprende con un mensaje bien amable, positivo y que te remueve el alma. No caigas porque seguro que es su estrategia para hacer que la relación se retome y todo vuelva a ser un caos en tu vida.

Se arrepiente de dejar la relación

En este contacto, esta persona seguramente te dirá que se arrepiente de que la relación no exista, que te echa de menos y usará sus armas de seducción que algún día hicieron que quedaras rendido a sus pies.

Se hace la víctima

Otra de las señales que permiten saber que esta persona aplica la técnica del hoovering es que se hará la víctima en todo momento. Pedirá perdón muchas veces, se inventará excusas y situaciones destacadas como que está mal, enfermo o bien manipulará los sentimientos de todos aquellos que están cerca de ti.

Manipulación

Como bien sabes, las personas tóxicas suelen manipular a los demás, y esto es lo que hará desde el momento en que nuevamente se ponga en contacto contigo. Para esto suele inventarse situaciones que no existen. Incluso, es capaz de autolesionarse para simular que tiene toda clase de problemas y dar así más pena para que te apiades de él o ella.

Cómo hacer frente al hoovering

Mayor confianza en uno mismo

Es la base para no caer de nuevo en este espejismo que te quieren hacer creer. Si te quieres, entenderás que esto no es para ti y que el mundo está lleno de personas normales, buenas y que querrás lo mejor para ti.

Huye de todo contacto

Si has visto este contacto o mensaje, y contestas, la cosa puede ir mal. Así que lo mejor es dejar el tema, no hacer caso omiso de este mensaje y seguir con tu vida. al principio te costará pero luego te sentirás realmente liberado y controlando la situación.