Cómo hacer un curriculum deportivo y qué categorías incluir en él

El curriculum es imprescindible tenerlo actualizado para poder enviarlo siempre que sea necesario. Debe ser temático y a la medida de cada profesión, así lucirá mucho mejor. ¿Quieres saber cómo redactar un curriculum deportivo? Sigue leyendo y descubre los pasos para hacerlo con éxito.

Curriculum deportivo

Este tipo de curriculum es el más adecuado para personas que tienen su carrera profesional enfocada al deporte, a competir en pruebas deportivas, dar clases, etc. No debe estar completo al detalle de todo lo que has hecho, pero sí lo más destacado.

Pasos para redactar un curriculum deportivo

Datos personales: esto es lo mismo que se pone en un curriculum normal, y va en la cabecera. Debes incluir tu nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, e-mail y teléfono de contacto. Incluye datos específicos deportivos como altura y peso, nombre de tu entrenador/representante y patrocinadores habituales. Datos académicos: en este apartado debes incluir tanto los estudios tradicionales como los deportivos. Especifica la titulación, cursos, años y en qué centro los cursaste. Trayectoria deportiva: a la hora de redactar un curriculum deportivo no importa tu trayectoria profesional en otros ámbitos, únicamente en el deporte. Incluye los datos más relevantes separados por temporada, si estás en un equipo o es individual, resultados destacados, premios individuales o colectivos… Reconocimientos: aquí debes incluir las nominaciones o premios que no llegan por la competición sino por otras causas. Pueden ser premios que dan instituciones para reconocer tu labor, etc.

Documentos adjuntos al curriculum deportivo

Está bien que puedas tener un anexo con todas las pruebas deportivas en las que has participado, ya sean carreras, partidos, etc. Organízalo por fechas e incluye el tipo de competición, los resultados y tus números en cada prueba que registres. Destaca si algún resultado fue un récord y en cuál estaba el anterior.

¿Hay algún dato más que creas que es interesante añadir a la hora de redactar un curriculum deportivo?