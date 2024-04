Este es el horóscopo de Esperanza Gracia para esta semana: estos serán los signos más desafortunados

A partir del día 29, Venus se adentra en Tauro, impulsando la búsqueda de estabilidad y seguridad en el ámbito sentimental. Al comenzar el mes de mayo, el 1 de mayo, la Luna se encuentra en Cuarto Menguante en el signo de Acuario, brindándonos una gran oportunidad para implementar cambios positivos en nuestras vidas.

En el ranking semanal del horóscopo de Esperanza Gracia, la conocida astróloga nos muestra cuáles van a ser los signos más afortunados y desafortunados en ámbitos como el amor, el dinero, la salud y el trabajo. Este es el orden en el que los signos aparecen en el ranking semanal, de más a menos afortunados.

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

Esta semana te encontrarás en tu mejor momento, enfrentándote a cualquier obstáculo que se presente en el camino con optimismo y determinación. Tu disposición para comprometerte y trabajar con disciplina será notable, y es posible que alguien inesperado te muestre su apoyo incondicional.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

El mes de mayo comienza con el Cuarto Menguante de la Luna en tu signo el día 1, lo que podría acercarte a tus deseos más anhelados. Los temores que te han mantenido estancado se pueden desvanecer, permitiéndote finalmente recibir las recompensas por las que tanto has trabajado.

Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Con Mercurio transitando por tu signo, es un momento óptimo para resolver conflictos. El universo te tiene preparadas algunas sorpresas agradables, pero primero debes realizar los cambios necesarios para alcanzar la felicidad que tanto deseas.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

El Sol y Júpiter están iluminando tu signo esta semana, y a partir de este lunes también se sumará la influencia positiva de Venus, el planeta del amor. El universo te rodea con su protección y te regala un momento muy especial que no debes desaprovechar. Tu carisma y sensualidad son irresistibles, así que prepárate para vivir momentos de felicidad.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Los alineamientos positivos de Mercurio te van a brindar una claridad mental excepcional esta semana, lo que te permitirá tomar decisiones que te conducirán hacia la felicidad. Es importante que expreses tus sentimientos, emociones y pensamientos y te muestres honesto y sincero en tus relaciones.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Puede que sientas una fuerte inclinación a liberarte de situaciones que te están causando estrés, y la presencia de la Luna menguante en tu signo los días 28 y 29 te brindará el impulso necesario para hacerlo. A partir del día 29, con Venus en una posición muy favorable, es el momento ideal para confiar en el amor.

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Prepárate para un cambio de perspectiva y muéstrate más audaz y decidido. Es el momento de aprovechar tus habilidades y convertir tus sueños en realidad. Con determinación y un poco de suerte a tu favor, no habrá nada que te detenga.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Quizás estés atravesando una etapa difícil que te impide vivir plenamente según tus deseos. Aunque dar el primer paso pueda resultar muy complicado, una vez lo des, verás que alcanzar tus metas será posible. Confía en tus habilidades y libérate de aquellas situaciones o relaciones que ya no te aportan nada, centrándote en lo que verdaderamente te hace feliz.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Con Marte en una posición favorable, tu energía tanto física como mental se incrementará, impulsándote a luchar por tus objetivos a pesar de los obstáculos que puedan surgir. No permitas que las opiniones de los demás influyan demasiado en ti; confía en tus habilidades, ya que tus esfuerzos y sacrificios darán buenos resultados.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

No vaciles al tomar esa decisión que has estado considerando durante tanto tiempo. Concéntrate en ti mismo y avanza; no te equivocarás. Ahora bien, es esencial que seas prudente para evitar sentirte abrumado por todas las responsabilidades a las que tendrás que enfrentarte. La energía del Cuarto Menguante podría dar lugar a los cambios que necesitas, y pronto verás cómo todo empieza a encajar en su lugar.

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

Puede que el miedo al sufrimiento o al fracaso esté frenándote en el camino hacia tus objetivos. Mantén la moral alta y aleja esos pensamientos negativos. El Cuarto Menguante llega para organizar tus asuntos y te incita a reflexionar sobre tus decisiones para evitar errores. Abraza lo nuevo sin aferrarte al pasado, ya que te esperan numerosos desafíos que te beneficiarán.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

El ambiente está muy tenso y quizás tengas los niveles de energía al mínimo, pero tienes la capacidad de evitar conflictos y resolver disputas. Sé selectivo en cuanto a quién confiar con tus secretos más profundos; reserva esa confianza solo para aquellos que realmente consideres tus amigos. Recuerda que cualquier cambio que ocurra en tu vida, a la larga, será beneficioso para ti. Mantén presente que los días 2 y 3 serán propicios para ti.