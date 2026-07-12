Reyes que perdieron todo en un solo día

La imagen de un rey suele estar ligada al poder, los palacios y una cierta sensación de permanencia. Desde fuera, una corona parece algo difícil de arrebatar. La historia demuestra justo lo contrario. Hubo monarcas que se acostaron convencidos de que aún controlaban un reino y, apenas unas horas después, habían perdido el ejército, la capital, la libertad o incluso la vida.

Decir que lo perdieron «todo en un solo día» no siempre significa que sus problemas comenzaran aquella mañana. Detrás de cada caída hubo guerras, conspiraciones y decisiones acumuladas durante años. El día decisivo fue, más bien, el momento en que ya no quedó ninguna salida. Una batalla perdida o una multitud entrando en un palacio podía convertir a un soberano en prisionero con una rapidez sorprendente.

El rey Darío

Uno de los ejemplos más antiguos es Darío III de Persia. En el año 331 a. C., el monarca se enfrentó a Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela. Darío gobernaba un imperio enorme y disponía de un ejército superior en número. Había elegido cuidadosamente el terreno e incluso ordenó prepararlo para facilitar el movimiento de sus carros.

Sobre el papel, la posición persa parecía sólida. En el campo de batalla ocurrió algo muy distinto.

La maniobra del ejército macedonio abrió una brecha en las líneas persas y Alejandro avanzó directamente hacia la posición de Darío. El rey huyó. No murió aquel día ni perdió inmediatamente cada territorio de su imperio, pero su autoridad quedó herida de manera casi irreversible. Después de Gaugamela, las grandes ciudades persas fueron cayendo en manos macedonias. Un soberano que había dirigido el mayor imperio de su época terminó perseguido y abandonado por parte de sus propios hombres.

El rey guillotinado

También existen reyes que perdieron su poder sin caer en un campo de batalla. Luis XVI de Francia comprobó hasta qué punto un palacio podía dejar de proteger a un monarca. El 10 de agosto de 1792, las tropas rebeldes e insurgentes invadieron el Palacio de las Tullerías, donde vivía la familia real. Ninguna barrera pudo detenerlos; lograron acceder incluso al interior del palacio.

Luis XVI buscó protección en la Asamblea Legislativa. Aquel movimiento pudo salvarle la vida de forma inmediata, pero su autoridad política prácticamente desapareció ese mismo día. La monarquía fue suspendida y el rey quedó bajo custodia. Meses después sería juzgado y ejecutado.

La caída de Luis XVI resulta especialmente llamativa porque muestra el momento preciso en que los símbolos del poder dejan de funcionar. El rey seguía teniendo título, familia y recuerdos de una corte inmensa. Ya no tenía capacidad para dar órdenes y esperar que fueran obedecidas. La distancia entre ambas situaciones se redujo a unas pocas horas de violencia y decisiones apresuradas.

Constantino de Grecia

El siglo XX tampoco fue amable con las coronas. Constantino II de Grecia abandonó su país en diciembre de 1967 después del fracaso de un contragolpe contra la junta militar que había tomado el poder meses antes. El rey intentó movilizar unidades leales desde el norte de Grecia, pero la operación estuvo mal coordinada y los oficiales vinculados a la junta reaccionaron con rapidez.

En cuestión de horas, el plan se había desmoronado. Constantino y su familia viajaron a Roma. Formalmente, la situación de la monarquía tardaría todavía en resolverse, pero el rey nunca volvió a gobernar Grecia. Aquel día salió del país como monarca y comenzó una larga vida en el exilio. Es una caída menos sangrienta que Hastings o Gaugamela, aunque políticamente igual de definitiva.

Un rey en Egipto

El caso más alarmante fue el de Farouk, el rey de Egipto. El 23 de julio de 1952, la Revolución de los Oficiales Libres lanzó un golpe. Faruq todavía ocupaba el trono y mantenía una corte conocida por su lujo, pero el apoyo real con el que contaba era mucho más frágil de lo que parecía.

Las fuerzas revolucionarias tomaron posiciones estratégicas y el monarca quedó rápidamente aislado. Pocos días después fue obligado a abdicar en favor de su hijo Fuad II y partió al exilio a bordo del yate real. La imagen resulta casi cinematográfica: un rey dejando Alejandría mientras una época entera desaparecía detrás de él. El niño proclamado rey tampoco llegaría a gobernar. Egipto se convirtió en una república en 1953.

Conclusión

Estos episodios tienen una característica común. Ninguno de aquellos soberanos perdió el poder únicamente por mala suerte durante una jornada desafortunada. Darío ya se enfrentaba al avance macedonio. Luis XVI llevaba años atrapado en una crisis revolucionaria. Faruq gobernaba en medio de un profundo descontento político y militar.

Tal vez por eso estas historias siguen despertando tanta curiosidad. Permiten observar el poder sin la solemnidad de las coronaciones ni los retratos oficiales. Un ejército huye, una guardia deja de obedecer o una capital recibe noticias de una derrota. De repente, la corona pesa muy poco.

Los reyes que perdieron todo en un solo día recuerdan una realidad incómoda para cualquier gobernante: el poder depende de que otras personas continúen reconociéndolo.