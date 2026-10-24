El misterio de los códigos de los abanicos en la corte española: el lenguaje secreto que permitía ligar sin decir una palabra

En la España del siglo XVIII y principios del XIX, las salas de baile, las tertulias aristocráticas y los paseos a plena luz del día eran auténticos campos de minas sociales. La etiqueta en la corte imponía una vigilancia asfixiante sobre las jóvenes de buena familia. Carabinas, familiares atentos y miradas inquisidoras rodeaban cualquier intento de conversación entre hombres y mujeres solteras. Hablar a solas rozaba el escándalo; musitar un mero «te quiero» en público resultaba impensable.

Ante semejante muro de contención, la astucia femenina convirtió un accesorio cotidiano de varillaje, seda y encaje en un sofisticado sistema de telecomunicación gestual: el lenguaje del abanico, o la campanología.

El arte de la seducción en España en la corte de los siglos XVII y XVIII

El arte de la seducción fue un baile diplomático de astucia e inteligencia practicado en las cortes españolas del siglo XVII y XVIII. En medio de la estricta vigilancia de la etiqueta y las prácticas religiosas del período el amor no podía ser declarado abiertamente sino que se insinuaba a través de ciertos actos y gestos como la poesía, las miradas y accesorios como los abanicos y los pañuelos.

Las damas y los galanes competían en elegancia y agudeza mental, transformando los salones, tertulias y paseos en auténticos escenarios de cortejo. Seducir en palacio no solo implicaba despertar una pasión romántica, sino demostrar estatus, refinamiento y una maestría absoluta en el dominio de las apariencias.

El arte de mover abanicos

Resulta fascinante comprobar cómo el abanico, un instrumento diseñado originalmente para mitigar el sofocante calor del verano madrileño, mutó hasta transformarse en un código criptográfico con decenas de significados precisos.

No se trataba de mover el abanico con gracia aleatoria. Cada inclinación, el ritmo de los golpes sobre la mano o la forma exacta de sostenerlo guardaban un sentido que tanto la dama como su galán debían conocer al detalle para que el mensaje no se perdiera por el camino.

El código secreto

Imaginemos la escena en medio de un salón repleto de velas, murmullo de vestidos de seda y música de minué. Una joven cruza la mirada con un caballero al otro lado de la estancia. Si abría el abanico despacio hasta mostrarlo por completo, el mensaje era rotundo: «espérame».

Si, por el contrario, lo cerraba brulluscamente o lo dejaba caer al suelo con cierta parsimonia ensayada, la señal no podía ser más clara: «te pertenezco» o «recógelo y háblame». Un tropezón deliberado que hoy nos parecería un mero descuido era, en realidad, una invitación formal al acercamiento.

El abanico funcionaba como un verdadero teclado de emociones y advertencias. Pasar el accesorio por la mejilla izquierda significaba un amargo «no me gustas», mientras que apoyarlo suavemente sobre la mejilla derecha equivalía a un apasionado «sí».

Taparse los ojos con el país de la pieza, esa tela o papel decorado que une las varillas, expresaba un reprimido «te amo», pero si la dama se cubría solo la boca, la lectura cambiaba drásticamente a un urgente «nos están vigilando, discreción».

Las esquinas de las galerías y los miradores de la corte se poblaron así de conversaciones mudas pero intensísimas. Si la dama contaba las varillas del abanico con la punta del dedo o las rozaba despacio, le estaba preguntando a su interlocutor a qué hora podrían verse a solas.

Apoyar el abanico cerrado sobre el corazón denotaba un amor sincero; abanicarse a gran velocidad implicaba que la muchacha estaba casada o comprometida y que la persecución carecía de sentido.

Una práctica que se extendió

Existe cierta controversia entre historiadores sobre hasta qué punto este catálogo de gestos estuvo estandarizado a través de pequeños manuales impresos, algunos editados en Inglaterra y Francia antes de popularizarse en el ámbito hispano, o si respondía más bien a un juego de complicidad cambiante entre grupos reducidos.

Lo cierto es que la sociedad cortesana de la época, fascinada por el secretismo y el galanteo refinado, abrazó la práctica con verdadero furor.

El declive de estas reglas no llegó por falta de interés, sino por la inevitable transformación de las costumbres. A medida que las estrictas normas de tutela sobre la mujer comenzaron a relajarse con la entrada del siglo XX y los espacios de socialización se volvieron más libres, la necesidad de comunicarse a través de claves ocultas perdió su razón de ser.

El abanico regresó entonces a su función primaria: refrescar el ambiente y servir como complemento de elegancia. Sin embargo, en las varillas de esos viejos abanicos de nácar y marfil que hoy descansan en los museos, aún habita el eco de cientos de promesas, rechazos y citas a ciegas que se pactaron en el más absoluto y elegante de los silencios.