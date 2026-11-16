Pérez Llorca califica el insulto de la ministra Diana Morant al alcalde de Elche de «sanchismo puro y duro»

El líder del PP en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado este lunes los insultos de Diana Morant al alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, de «sanchismo puro y duro». Y ha explicado que «no hay una delegación más sanchista del PSOE en España que los socialistas valencianos. No nos sorprendió. Es lo que hacen todos los días. Insultar, embarrar». Frente a ello, ha manifestado a los ilicitanos: «Sentíos muy orgulloso de vuestro alcalde, a pesar de que le insulten, como ha hecho Diana Morant. Ya le gustaría al PSOE tener un alcalde como Pablo Ruz».

La noche en que arrancaba la campaña electoral, la del viernes de la pasada semana, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, secretaria general de los socialistas valencianos y candidata del PSOE a presidir la Generalitat Valenciana, llamó «pecho paloma» a Pablo Ruz, el alcalde de Elche.

Fue en el transcurso de un mitin. «Sigamos gritando para que la Comunidad Valenciana sea una comunidad que defienda a sus mujeres. Y no como el pecho paloma ese que tenéis en Elche también», arengó Diana Morant, en presencia, entre otros, del secretario general del PSOE en la provincia de Alicante y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, sin que nadie de su propio partido le reprochara tal alusión. Alfaro, tampoco.

Frente a ello, este lunes, Juanfran Pérez Llorca ha significado que «solo insultan los que no tienen ninguna idea ni nada que aportar, ni a Elche ni a la Comunidad Valenciana».

El líder del PP valenciano se ha expresado así en el encuentro con militantes de la número 2 de la lista de los populares al Congreso de los Diputados en Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, precisamente en Elche. Y en presencia, también, de Pablo Ruz.

En ese acto, y en referencia a la falta de gestión de los gobiernos de la izquierda, Pérez Llorca ha recordado que en la anterior etapa del PP al frente de la Generalitat, que concluyó en 2015, los populares dejaron prácticamente acabada la Ronda Sur del municipio, pero que en ocho años de gobierno del socialista Ximo Puig y Compromís, no la concluyeron. Por lo que ahora, tal como ha expresado, será un gobierno del PP el que la concluya definitivamente.

Ya en clave nacional, Pérez Llorca ha destacado que los populares valencianos «convertimos la esperanza en realidad». Y que, por ello, la Comunidad Valenciana «será decisiva» para que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España a partir del día 29.