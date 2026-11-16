Un profesor de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) manda un correo animando a sus alumnos a ir a un acto del Frente Amplio

Un profesor vinculado a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha enviado un correo electrónico en el que anima a sus alumnos a acudir a un acto electoral del Frente Amplio, la candidatura que encabeza la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. La convocatoria, celebrada el pasado sábado 14 de noviembre en las instalaciones de Isla Mágica, estaba centrada en la presentación de las «propuestas progresistas para todo el país».

El mensaje, remitido el viernes 13 de noviembre, trasladaba a los destinatarios una invitación expresa para asistir al encuentro político. «Si os interesa conocer las propuestas progresistas para todo el país, mañana sábado a las 12 en El Fuerte de Isla Mágica intervendrá la candidata por Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau», recoge el correo electrónico.

La exalcaldesa de Barcelona no estaba sola en el cartel del acto. Según la convocatoria difundida por el docente, también participaron Toni Valero, Emilio Delgado, Verónica Barbero y Enrique Santiago. Todos ellos acompañaron a Colau en una cita electoral organizada en Sevilla en plena campaña de presentación de la candidatura.

El correo incluía además información para facilitar la asistencia, con la ubicación exacta del encuentro –el Fuerte de Isla Mágica, con entrada por la calle Juan Bautista Muñoz– y la hora de comienzo, fijada para las 12:00 horas del sábado.

Una universidad marcada por la polémica política

Este episodio se produce apenas dos meses después de que la Universidad Pablo de Olavide viviera un controvertido acto de apertura del curso académico 2026/2027. El pasado 22 de septiembre, un grupo de estudiantes interrumpió la intervención del consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, hasta el punto de obligar al rector, Francisco Oliva, a suspender la ceremonia oficial.

Los alumnos, que acudieron al Paraninfo vestidos con camisetas verdes y mensajes en defensa de la universidad pública, comenzaron a increpar al consejero cuando se disponía a pronunciar su discurso. Entre las consignas que se escucharon figuraban mensajes contra la universidad privada y reivindicaciones para reclamar una mayor financiación del sistema público universitario.

La protesta impidió que Paradela pudiera desarrollar su intervención y también que el propio rector pronunciara el mensaje institucional que tenía preparado. Oliva intentó recuperar el silencio en varias ocasiones, pero finalmente dio por concluido el acto ante la imposibilidad de continuar. La movilización había sido promovida por la plataforma ‘UPO por la Pública’, que había llamado previamente a participar en la ceremonia para visibilizar sus reivindicaciones. La coincidencia de ambos episodios vuelve, sin lugar a duda, a situar a la Pablo de Olavide en el foco del debate político.