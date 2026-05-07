Un hombre huyó de Pompeya para salvarse de la erupción del Vesubio, ahora lo han encontrado 2.000 años después cogiendo un cuenco para protegerse la cabeza

Un grupo de arqueólogos ha encontrado los restos de un hombre que hace 2.000 años habría huido de Pompeya tras la erupción del Vesubio. Este ciudadano ha sido encontrado de una forma peculiar, ya que sostenía un cuenco para protegerse la cabeza mientras que con una lámpara intentaba iluminar su camino. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de este descubrimiento que ha dado la vuelta al mundo por la importancia del hallazgo y por su recreación con inteligencia artificial por parte del Parque Arqueológico de Pompeya.

La erupción del Vesubio y la caída de Pompeya es uno de los episodios más importantes en la historia reciente de la humanidad. Científicos y expertos internacionales pudieron confirmar hace un par de años que la fecha concreta de este suceso fue el 24 de agosto del año 79, día en el que las llamas procedentes de este volcán sepultaron la importante ciudad romana situada a 23 kilómetros al sureste de Nápoles. Las epístolas de Plinio el Joven al historiador Tácito hablan de que la fecha fue nonum kal. septembres y, pese a que en los últimos años ha ganado terreno la versión de que fue en otoño, estos filólogos, arqueólogos, geólogos y otros especialistas han llegado a la conclusión de que la fecha fue la que siempre se ha imaginado.

Otro de los grandes advenimientos que tienen que ver con la erupción más famosa de la historia tiene que ver con los restos encontrados por un grupo de arqueólogos, que 2.000 años después, han dado con el esqueleto de dos personas que fueron pasto de las llamas durante aquel trágico día en el que cayó la ciudad de Pompeya junto con todos los vecinos que no lograron escapar de las llamas. Este descubrimiento también es importante porque, a través de los esqueletos, se ha hecho una reconstrucción gracias a la inteligencia artificial.

El hombre hallado tras la erupción del Vesubio

Plinio el Joven, del que la historia dice que presenció la catástrofe desde el otro lado de la bahía de Nápoles, narró en su crónica de los hechos que los vecinos de Pompeya se ataban almohadas en la cabeza para «protegerse de las rocas» y que durante el día llevaban antorchas para poder ver a través de una oscuridad que era «más oscura y espesa que cualquier noche».

2.000 años después, un grupo de arqueólogos ha dado a las afueras de la muralla, cerca de la necrópolis de Porta Stabia, con los restos de dos hombres que fueron sepultados tras la erupción del volcán. El primero era un hombre de algo más de treinta años que habría muerto cuando la ceniza cayó sobre la ciudad y el segundo, de no más de 20 años, habría muerto unas horas más tarde a causa de una nube ardiente de ceniza y gases tóxicos.

Según informó la revista Scavi di Pompei, el adulto de más edad fue encontrado acurrucado con el brazo derecho sosteniendo un cuenco y con una lámpara en su mano izquierda, que habría utilizado para darse luz. También llevaba un anillo de hierro en uno de los dedos del pie y llevaba diez monedas de bronce. Gracias a la inteligencia artificial, los investigadores habrían podido recrear la huida de este treintañero que acabó pereciendo junto a otros muchos vecinos de la ciudad.

«Si se utiliza correctamente, la inteligencia artificial puede contribuir a la renovación de los estudios clásicos, ilustrando el mundo clásico de una manera más inmersiva», dijo Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya, en declaraciones que recoge Reuters. Junto con la Universidad de Padua, estos arqueólogos habrían recreado mediante inteligencia artificial estas imágenes que fueron diseñadas «para traducir datos esqueléticos y arqueológicos en una representación humana realista».

«Por primera vez, el Parque Arqueológico de Pompeya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para proponer, en colaboración con el Laboratorio de Patrimonio Cultural Digital de la Universidad de Padua, una reconstrucción digital basada en datos procedentes de investigaciones arqueológicas realizadas por arqueólogos del Ministerio de Cultura», informó el Parque Arqueológico de Pompeya en un comunicado.