Violeta Mangriñán explota en redes sociales: “No me extraña que los psiquiátricos estén desbordados”

Violeta Mangriñán está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida. Disfrutando de la maternidad con Gala, su primera hija junto a Fabio Colloricchio, y preparándose la futura llegada de su segunda hija, Gia, la influencer y el artista están viviendo un verano único.

A pesar del verano tan especial que están viviendo. La pareja también recibe a diario mensajes de los haters, pues desde que empezó su romance en Supervivientes 2019, los rumores de infidelidad han rodeado a la pareja, especialmente a él.

Aunque Violeta Mangriñán suele hacer caso omiso a estos mensajes, pues confía ciegamente en el padre de sus hijas, este miércoles, decidió responder precisamente a uno de los mensajes que recibió ese día, cansada de recibir los mismos mensajes a diario.

«La gente se pasa el juego, no me extraña que los psiquiátricos estén desbordados», comenzaba escribiendo. «Esta persona debe ser de los que viven más pendientes de si mi pareja me es infiel que yo misma, porque veo a la gente muy preocupada por ese motivo», escribía.

Y añadía: «No sé si me da ternura, pena o miedo. Como si los cuernos les fuesen a pesar a ellos. Yo me pongo gorras y, de momento, sin problema», explicó. Además, Violeta hacia hincapié en los prejuicios infundados que hay en torno al mundo de la noche, pues quien que quiera ser infiel, lo sería, incluso aunque esté «encerrado en una oficina 12 horas y vaya de casa al trabajo».

De esta forma, Violeta se mostraba tajante ante estos mensajes, y aseguraba que si en algún momento Fabio le fuera infiel, sería un problema de él porque sería él quien «perdería y rompería una familia». «Yo duermo muy tranquila por las noches», expresaba.

«Vivan y dejen vivir», concluía Violeta, antes pedir a sus seguidores que sean más empáticos hacia ella, pues se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo. «Y respeten el proceso que estoy viviendo»