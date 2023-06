El pasado viernes, en la nueva entrega de Viernes Deluxe, fuimos testigos de cómo Belén Esteban se enfrentaba a su último PoliDeluxe. Tras haber pasado por el polígrafo unas 11 veces, la colaboradora quiso responder a todas aquellas preguntas que, en un principio, se negó a contestar.

Entre otras tantas cuestiones, Belén Esteban reconoció a María Patiño que no se arrepentía de haber hablado, públicamente, de sus adicciones. Recordemos que hace años, durante varios meses, la de Paracuellos tuvo que alejarse de la televisión para poder recuperarse de su adicción a las drogas. En esa primera entrevista en el Deluxe, quiso contar toda la verdad para poder ayudar a todas esas personas que se encontraban en su situación.

Recordemos que, tras someterse al proceso de desintoxicación, en octubre de 2013 Belén Esteban regresó a los platós. Nadie del equipo, y mucho menos la audiencia, era consciente de lo que iba a confesar la tertuliana. “Voy a contar una cosa que creo que sabéis muy poquitos. Cuando volví al Deluxe, dirigía Carlota Corredera. Yo llevaba entre 7 y 10 meses fuera de la tele”, comenzó diciendo la invitada de Viernes Deluxe.

«Entonces ellos, Carlota y Jorge Javier, pensaban que iba a contar que había estado descansando porque me sentía muy agobiada. Pero, sin que nadie lo supiera, dije el problema que había tenido», confesó. Belén Esteban reconoció que, al ver a su compañero y amigo Raúl Prieto, sintió que tenía que ser sincera respecto a su adicción a la cocaína: “Me sentí orgullosa porque me sentí liberada”.

“Nadie sabía lo que iba a contar. La cara de Jorge Javier era un poema, y Carlota tiró todos los vídeos que tenía escaletados”, recordó Belén Esteban. A pesar de todo, la protagonista reconoce que no siente ningún tipo de vergüenza al hablar de aquella terrible época: “Es una etapa mala que pasé en mi vida y tuve mucha ayuda”.

“No podía más. Me miraba al espejo y decían ‘quién soy’. Hay personas que me salvaron. Óscar Raúl, Carlota, Jorge Javier…”, expresó, para acto seguido añadir: “Jorge fue muy duro conmigo. No confiaba. Me decía que me iba a morir. ‘O dejas las drogas o te mueres’, decía”. Sobre si ha tenido alguna recaída en todos estos años, Belén Esteban confesó lo siguiente en Viernes Deluxe: “No me he vuelto a meter una raya de cocaína en mi vida. No lo haré nunca. ¿Sabéis por qué? Porque yo encontré la felicidad cuando salí de las drogas”.