El triste final de Espinete: podría estar abandonado en un vertedero

El disfraz de Espinete, uno de los personajes más queridos de Barrio Sésamo en España, podría estar hoy encapsulado en un vertedero de Madrid. La razón no tiene nada que ver con el paso del tiempo, sino con el amianto: el material cancerígeno que obligó a derribar los estudios de RTVE donde se grababa el programa, y que años después la Justicia relacionó también con la muerte de otro mito de la casa, José María Íñigo. Muchos espectadores seguro que se han preguntado por qué en La Revuelta ha aparecido varias veces Don Pimpón, pero no Espinete, que era —junto a la Gallina Caponata— el personaje más querido por los niños que lo vieron en TVE. La realidad es que ni en TVE saben realmente dónde pueden estar algunos de los trajes, disfraces y muñecos que son historia de la televisión y que, no olvidemos, son patrimonio de todos.

Los nacidos después de los 80 no recordarán a un erizo rosa que llegó a Barrio Sésamo en 1983, la versión española del mítico programa infantil Sesame Street. Este personaje y se convirtió de inmediato en el personaje de referencia para varias generaciones de niños. Llegó a aparecer en 274 episodios y a ganar un TP de Oro, hasta que en 1988 el programa cambió de formato y Espinete se esfumó de las pantallas sin explicación aparente para el público infantil de la época.

En realidad, todo fue una cuestión de derechos, puesto que Barrio Sésamo era un programa por el que TVE debía pagar los derechos de emisión —algo que ocurre con otros programas como Pasapalabra— y por eso la cadena pública decidió crear su propio universo de personajes con la llegada de Los mundos de Yupi. Por este nuevo formato no hubo que pagar derechos a productoras, puesto que era creación de RTVE y sus trabajadores.

La verdadera razón: el amianto de Prado del Rey

El disfraz se guardaba en los estudios de Prado del Rey, donde TVE conservaba desde 1956 parte de su material histórico. Cuando una empresa de desamiantado inspeccionó las instalaciones, certificó que no podía garantizarse la eliminación completa de las fibras de amianto presentes en el ambiente, lo que llevó a declarar el edificio y todo su contenido como «materiales contaminados no recuperables».

El disfraz de Espinete quedó incluido en esa categoría. Tras la demolición del estudio, todos los residuos —incluido, presumiblemente, el traje del erizo— se trasladaron al vertedero de San Fernando de Henares, en Madrid. No existe ningún registro público que confirme que siga allí, pero tampoco hay constancia de que saliera de ese vertedero por ninguna otra vía.

¿Por qué era tan peligroso el amianto en un plató?

El amianto, también llamado asbesto, es un mineral fibroso que se usó durante décadas en construcción por su resistencia al fuego y su capacidad aislante. El problema aparece cuando sus fibras se liberan al aire y se inhalan: pueden alojarse en el tejido pulmonar durante años, sin síntomas, antes de derivar en enfermedades graves. España no prohibió su uso hasta 2001, mucho después de que edificios como los estudios de Prado del Rey se construyeran con él.

En España se sigue llamando equivocadamente Uralita, aunque en realidad se trata del nombre de una marca que dejó de comercializarse cuando se prohibió su venta. Lo cierto es que no todas las placas de la marca Uralita se fabricaron con amianto, pero millones de personas lo recuerdan así. El problema de los estudios de RTVE también afecta a millones de comunidades de vecinos que las tienen en sus tejados y hasta estaciones del Metro de Madrid avisan con carteles que está prohibido realizar cualquier tipo de obra sin el material adecuado de protección.

El caso de José María Íñigo: qué dice realmente la Justicia

El nombre de Prado del Rey no es ajeno a otro capítulo mucho más doloroso de la historia de TVE. José María Íñigo, presentador icónico de programas como Directísimo, Fantástico o Estudio Abierto entre los años 70 y 80, pasó allí largas jornadas de grabación en el Estudio 1, uno de los platós con mayor presencia de amianto sin encapsular de todo el centro. Fue diagnosticado en 2016 de un mesotelioma pleural, el tumor más directamente asociado a la exposición al amianto, y falleció en 2018.

En marzo de 2021, un juzgado de lo social de Madrid dio la razón a su familia y reconoció que su muerte derivaba de una enfermedad profesional ligada al amianto de TVE. La Seguridad Social recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó el fallo en noviembre de ese mismo año, y el Tribunal Supremo terminó por hacer firme esa revocación en 2022, al considerar que no podía demostrarse con total certeza la relación del tumor del mítico presentador con la enfermedad que padeció.

Detrás de esas sentencias hay una batalla que arrancó el propio presentador antes de morir, y que continuaron su viuda, Pilar Piniella, y sus cuatro hijos, entre ellos Piluca Íñigo. Cuando llegó la primera sentencia favorable en 2021, la propia Piluca reconoció que para la familia era, sobre todo, un alivio moral por poder cerrar algo que su padre no llegó a ver resuelto en vida, y expresó su deseo de que el caso pudiera sentar jurisprudencia para otras familias afectadas por el mismo tipo de tumor.

La familia lo tenía fácil: la mejor prueba era que RTVE llevaba años y millones de euros invertidos en derribar y descontaminar sus propios estudios por la presencia de amianto, algo que para ellos era en sí mismo una prueba de la peligrosidad del material al que había estado expuesto Íñigo. Ese argumento no bastó y la sentencia fue revocada sin que fuese, finalmente, reconocida la enfermedad al gran José María.