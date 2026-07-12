Cristina Pedroche, sobre los prejuicios con la leche materna: «Como sociedad deberíamos hacérnoslo mirar»

Cristina Pedroche vuelve a estar en el foco de la polémica. Desde que dio la bienvenida a su primera hija en común con Dabiz Muñoz, la colaboradora televisiva ha sido muy abierta a la hora de hablar del posparto, el proceso de lactancia y todo lo que ella está haciendo para vivir esta etapa. Actualmente, es madre de dos niños, Laia e Isai. Dos pequeños que se han convertido en su mundo y de los que no puede evitar presumir orgullosa, aunque no muestre sus rostros para preservar sus identidades como menores que son.

La madrileña ha hablado en muchas ocasiones de la importancia de la leche materna y de lo mucho que le ha aportado en su etapa como madre. De hecho, ha mostrado cómo se ha hecho joyas con su propia leche. Una serie de decisiones que siempre han generado todo tipo de comentarios. Por ello, lo sucedido recientemente no iba a generar menos. Debido a la fuerte ola de calor que azota el país, tomar algo fresquito siempre sienta bien, pero Cristina Pedroche ha ido un paso más allá.

Cristina Pedroche se sincera: «Si la gente se quiere escandalizar, que lo haga»

La colaboradora ha compartido en sus redes sociales que está haciendo helados con su leche materna. Un alimento que no solo es para sus hijos; ella también lo come. «Nos estamos comiendo el helado que hice con la leche que me sobró», explica en el vídeo que ha compartido en sus stories de Instagram. «Les ha gustado bastante», indica. Unas palabras con las que ha hecho referencia a sus hijos.

Asimismo, en el vídeo, Pedroche prueba el helado que ella misma ha elaborado. «Está un poco soso, pero refresca, y nutritivo es.. ¡vamos, a tope!», comenta. Sin embargo, lo que parecía ser una publicación normal y cotidiana ha generado muchos comentarios desagradables y negativos. Una serie de palabras que ella ha visto, pues no es ajena a los comentarios que le escriben. «Este es el nivel de algunos… En fin», ha comentado.

Y es que, cualquier tipo de comentario que haga en redes sociales sobre la maternidad siempre es objeto de críticas. «Lo del tema de la leche materna es algo que creo que como sociedad deberíamos de hacérnoslo mirar», señala ella posteriormente. «Prácticamente todos los días la gente bebe leche que sale de las tetas de una vaca, o de una cabra», recuerda. Pues, ha dejado claro que no entiende por qué no puede beberse su propia leche «en un momento concreto en un helado» y sí la que produce un animal. «Si la gente se quiere escandalizar, que lo haga», ha lamentado. Pero, lejos de amargarse el día por culpa de comentarios anónimos, ha optado por tener filosofía y tomarse la polémica con ironía. «Un besito con sabor a leche», dijo a modo de despedida.