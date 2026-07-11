Un soltero de ‘First Dates’ genera indignación en su cita: «No soy machista, pero…»

First Dates continúa su andadura en Telecinco para ofrecer su edición especial de verano. El popular formato se ha convertido en uno de los grandes indispensables de Mediaset España, y no es para menos. Después de 10 años en emisión, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar el amor en el programa. Y es que no hay edad para encontrar a tu media naranja. El equipo está dispuesto a ayudar a todos. Por ello, esta semana, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Antonio. El soltero, de 62 años, fue recibido por Carlos Sobera debido a que fue el primero en llegar al local.

Teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización le presentó a Elena. La soltera se presentó como una maestra cordobesa, de 57 años, que llegó con muchas ganas de vivir la experiencia de First Dates. Llegó al formato por una encerrona de su amiga, que la anima a encontrar el amor tras la pérdida de su marido. Así pues, el primer encuentro entre Antonio y Elena fue bastante agradable, puesto que ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en su mesa del restaurante.

Antonio, participante de ‘First Dates’: «No me fío de las mujeres que conduzcan»

De esta manera, poco a poco, los solteros comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como, entrando ya en confianza, el participante le contó a su cita su problema con el carné de conducir. «No tengo puntos en el carné», dijo. Una confesión que dejó a la comensal estupefacta. Pero, lo peor estaba por llegar. «No me fío de las mujeres que conduzcan», le dijo sin ningún tipo de filtros. Las mujeres me dan un miedo de cojon**. No soy machista, pero una mujer no me gusta conduciendo», confesó en privado.

Lejos de quedarse callada, Elena mostró su desacuerdo. «¿A ti te han quitado el carné y ahora resulta que no te fías de una mujer?», le preguntó ella tajantemente. Y es que la soltera no escondió el rechazo que le causó el comentario de Antonio. «Odio ese comentario, yo un tipo de hombre así no lo tendría jamás a mi lado», indicó.

Asimismo, conforme fue avanzando la velada, ambos se dieron cuenta de lo diferentes que eran. Y es que, en esta ocasión, no podría decirse que los opuestos se atraen. Pues, mientras ella indicó ser una apasionada del mar, él confesó su miedo. «Si me baño, es hasta las rodillas para hacer pis», le dijo. Eso sí, fue la sinceridad del comensal la que la hizo reír y olvidar el feo comentario que había realizado anteriormente.

«Pedí un hombre con el que me riera y contigo me estoy hinchando a reír», le confesó. Sin embargo, esto no influyó en su decisión final de First Dates. Pues, la comensal contó que, por buena que haya sido la cita, prefería cortar ahí su trato con Antonio. Un «no» a una segunda cita con la que no le dio oportunidad a más al participante.