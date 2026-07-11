Qué fue de Bella Thorne: de actriz de éxito a tener un perfil en OnlyFans

Disney Channel ha sido, sin lugar a duda, la cuna de muchas estrellas del panorama interpretativo y musical. A lo largo de los últimos años, hemos tenido la oportunidad de ver llegar a lo más alto a artistas de la talla de Miley Cyrus, Demi Lovato, Jonas Brothers, Selena Gomez, Zendaya, Raven-Symoné o Bella Thorne, entre otros. Cada uno con más popularidad y éxito, de eso no cabe duda. Y es que, de una manera o de otra, han sabido seguir alzando su nombre. Pero, ¿qué ha sido de Bella Thorne, la artista que fue compañera de Zendaya en la mítica serie de Shake it Up? Realizamos un repaso.

Nacida el 8 de octubre de 1997 en Florida, Annabella Avery Thorne es una actriz, cantante y modelo conocida como Bella Thorne. Sus primeros pasos en la industria de la actuación los dio muy pequeña. Pues, formó parte de proyectos como Stuck on You, Finishing the Game, Forget Me Not o The Duff. Si hablamos de la factoría Disney, la joven realizó su gran debut en Wizards of Waverly Place, pero no fue hasta meses después que tendría su primer protagónico. Y es que, junto a Zendaya, protagonizó Shake It Up hasta el 2013.

Acusaron el perfil de Bella Thorne en Only Fans de ser «fraudulento»

Tras ello, la actriz participó en otras producciones, pero, poco a poco, comenzó a alejar su imagen de chica Disney en el pasado. Asimismo, también intentó probar suerte en el ámbito musical lanzando su propia música, aunque su éxito no fue muy notable. Y es que, conforme fue entrando en la edad adulta, Bella Thorne estuvo envuelta en alguna que otra polémica.

De hecho, una de las más sonadas fue la que tuvo lugar en el 2020. La joven se unió a OnlyFans para subir contenido subido de tono. La artista llegó a embolsarse hasta 1 millón de dólares en tan solo 24 horas, pero el enfado de sus seguidores fue debido a que, mientras ella prometía imágenes eróticas y desnuda, subía contenido en lencería. Ante ello, acusaron su perfil de ser fraudulento. Una situación que le generó muchas críticas y odio.

Actualmente, la artista mantiene su perfil como influencer, teniendo más de 22 millones de seguidores en Instagram. Además, sigue buscando suerte en la industria musical con temas propios de la electrónica. Por otro lado, en lo personal, su currículum amoroso ha sido bastante extenso. Pues, ha llegado a estar comprometida en varias ocasiones. Pero, actualmente, mantiene un romance con el productor británico Mark Emms. Asimismo, se ha declarado pansexual y ha sido pareja de famosos como Blackbear, Lil Peep, Benjamin Mascolo y Gregg Sulkin, entre otros.