Hemos conocido que la reciente versión de Spiderman interpretada por el actor británico, Tom Holland, ha contactado con El Rubius. Y es que podemos presumir de tener a uno de los streamers más influyentes de la última década. No lo decimos nosotros, los estratosféricos que tiene lo avalan, más de 50 millones de suscriptores en YouTube, 16 millones de seguidores en Instagram, a base de esfuerzo y trabajo duro se ha ganado la gran fortuna que ha generado.

Pero Rubén se sigue emocionando con las mimas cosas que el resto. El conocido youtuber comunicó a través de su canal de Twitch, visiblemente nervioso, que había recibido una carta escrita por el mismísimo Tom Holland, uno de sus mayores ídolos.

La emoción que tenía a la hora de revelar la noticia a sus seguidores era tal, que no terminaba de creerse que fuera real, a lo trató de asegurarse que fuera en realidad él, y efectivamente era el hombre araña. Tras iniciar directo, comenzó: “Estoy nervioso. Me acaba de llegar una carta escrita por Tom Holland a mi casa. Los de Sony me confirman que es 100% real. Qué está pasando”

Tras conocer la sorpresa, Rubius no quiso demorarse en conocer el contenido de la carta: “Querido Rubius. En la caja encontrarás un colgante que te guiará hasta un tesoro que va más allá de tu imaginación. Tu búsqueda ha de comenzar lo antes posible, te estoy enviando un coche para recogerte a tu casa. Durante el viaje recibirás una pista sobre dónde dirigirte una vez llegues a tu destino. Vigila tu espalda, alguien más busca el tesoro. ¿Estás listo para hacer historia? Tu amigo, Tom Holland”.

Hay que tener en cuenta que, hace unos meses, el propio streamer reveló que había participado mediante un cameo en la nueva adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos de ‘Uncharted’, que Tom Holland protagoniza. Por ello, esta sería una oportunidad única para conocer a su ídolo.

El Rubius no dudo en agradecer la oportunidad de poder participar en el proyecto. Sin embargo, el vínculo con el hombre araña no parece quedarse ahí, y es que más pronto que tarde, ambos podrían volver a coincidir en la promoción de la película que el actor está haciendo en Barcelona.

Se cuentan por cientos de millones las personas que admiran al actor británico, entre ellas El Rubius. Aunque, más allá del plano laboral, Tom se encuentra en un gran momento personal, motivo de ello es que su relación con la también actriz, Zendaya, parece ir viento en popa, y nosotros nos alegramos, por nuestro amigo y vecino Spiderman.