Tom Glynn-Carney, Aegon II Targaryen en ‘La casa del dragón’, estalla tras el acoso a su entorno: «Parad»

El pasado verano, Max conquistó a sus suscriptores con el lanzamiento de la segunda temporada de La casa del dragón. Después de dos años de larga espera, los seguidores de la producción han tenido la oportunidad de disfrutar de los nuevos episodios de la serie. Pues, el spin-off de Juego de Tronos se ha consagrado como una de las apuestas más vistas de la plataforma en los últimos años. Un estreno muy esperado donde el actor Tom Glynn-Carney, que da vida al personaje de Aegon II Targaryen, adquirió un gran protagonismo. Pues, como todo aquel que sigue la ficción sabe, lucha fervientemente por quitarle el trono de hierro a su hermana, Rhaenyra Targaryen.

Ella, como la primera hija del rey Viserys Targaryen, es la heredera al trono tras el fallecimiento de su padre. Pero, él, como primer hijo varón, también considera que tiene derecho. Una situación que se ha visto influenciada por la mala comprensión y equivocación de ciertos personajes de la trama. Ante ello, los dos han dividido a la sociedad en sus respectivos bandos. En el caso de Aegon II Targaryen, él y toda su familia lideran el bando de los verdes. Una agrupación de integrantes que, tal y como se ha podido comprobar, se ha ganado el odio de los espectadores. Una situación que, lamentablemente, ha comenzado a afectar a los propios actores.

Durante los últimos años, y con el auge de las redes sociales, numerosas producciones han logrado expandir su nombre a nivel internacional. El fenómeno fan se ha convertido en el principal motor de muchas ficciones, siendo La casa del dragón una de ellas. Pero, hay ocasiones en las que la pasión desmedida de ciertos espectadores se excede por completo.

Hay que recordar que las ficciones plasmadas en la pequeña o gran pantalla son el resultado de un profundo trabajo de interpretación de los actores. Los personajes presentes en la trama no existen en la vida real, pues son recreaciones de historias. Un dato que no queda exento para la popular serie de Max. Sin embargo, y como ya sucedió en su momento con exitosas producciones como Por 13 razones, de Netflix, hay fanáticos que no saben diferenciar lo real de lo ficticio.

El actor Tom Glynn-Carney se ha visto obligado a acudir a sus redes sociales para pedir, por favor, que dejen de acosar a sus familiares y amigos. Por lo que parece, el odio que sienten por su personaje, Aegon II Targaryen, ha provocado que ciertas personas terminen acosando de la peor manera a sus seres queridos. Una situación que, por lo que ha explicado, está siendo insostenible.

Tom Glynn-Carney se sincera en sus redes sociales

«Me han informado que se están enviando mensajes a mis amigos y a mis seres queridos que son de naturaleza odiosa y dañina», ha comenzado escribiendo el artista, de 29 años, en un comunicado. «Por favor, parad. Este comportamiento es inaceptable», agrega.

«Se eliminarán las cuentas dedicadas a este tipo de troleo. Creo que a menudo podemos olvidar el poder que tienen las palabras», señala. Por ello, y antes de concluir su comunicado, el actor de La casa del dragón quiso recordar algo. «Difundid solo amor», concluye. Un mensaje breve, pero contundente, y con el que el artista ha querido parar los constantes ataques que está recibiendo su entorno por su papel en la serie de Max.