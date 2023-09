Tini responde a los haters: “Ojalá puedan hacer algo más productivo en sus vidas”

Tini Stoessel ha roto su silencio. Tras unos meses complicados debido a la ansiedad a los ataques de pánico que casi la obligan a cancelar su gira por España, la estrella argentina ha vuelto con las pilas cargadas. Y en un evento que tuvo lugar en Madrid este miércoles, tuvo unas palabras para sus haters.

La artista ha crecido haciendo frente a las críticas. Saltó a la fama cuando apenas tenía 13 años al protagonizar la serie Violetta, y desde entonces, aprendió que las críticas y comentarios dañinos eran la parte oscura de su trabajo. No obstante, aunque no suele darles importancia, en esta ocasión ha hecho una excepción.

Hace unos días, Tini sufrió un acoso y derribo en las redes sociales, después de que se viralizase un vídeo grabado en la fiesta Bresh, donde la artista entonaba una de las estrofas de Carne y hueso. Y este miércoles, decidió responder a todas esas críticas recibidas en los últimos días.

— TINI hablando de los haters. pic.twitter.com/TgHSjcdlVJ — ʟᴀ ᴛʀɪᴘʟᴇ ᴛᴛᴛ 🏹 (@MyHeartTinii) September 6, 2023

«¿Que ha pasado con las redes sociales? ¿Te hacía falta un detox?» le preguntaba Toni Aguilar a la artista en un evento de Los40 que tuvo lugar este miércoles en Madrid. «Si, lo hago mucho. Intento seleccionar los momentos en los que me meto y en los que cierro la persiana y vivo realmente el presente y lo que me está pasando en mi vida», respondía.

«A veces es difícil esa dualidad constante de sentir la presión de salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que duelen, que no son ciertas. Durante toda la vida me pasó», añadía Tini, quien en los últimos meses ha protagonizado todo tipo de rumores muy dañinos.

Tini también se dirigió directamente a sus haters, y fue muy contundente: «Ojalá toda la gente que sigue alimentando esas mentiras y todas esas cosas tan espantosas, pueda hacer algo más productivo en sus vidas que estar hablando de los demás y, a parte, mintiendo».