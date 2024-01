Taylor Swift supera un nuevo récord, ostentado por Michael Jackson

La nueva gira de Taylor Swift, The Eras Tour, ya no es solo un fenómeno mundial musical, sino también cinematográfico. Y es que, la cantante que ya ha batido un récord de Elvis Presley, ha vuelto a superar a uno de los más grandes de la música. Se trata del Rey del Pop, Michael Jackson, al cual ha superado gracias a la película documental de su gira.

La película documental de la gira de Michael Jackson, This is it, había colocado el marcador en 261,2 millones de dólares recaudados, convirtiéndola en la película de concierto más taquillera de la historia. Pero ahora, ha sido la película de la cantante quien la ha destronado. AMC Theatres Distribution, la distribuidora del film de la cantante, ha recogido datos y ha calculado que la película ha recaudado 261,6 millones de dólares.

Now at $261.6 million globally, AMC’s first ever released film, TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR just became the highest grossing concert film & highest grossing documentary film of all time. AMC sends our congratulations and eternal gratitude to Taylor Swift for being so remarkable. pic.twitter.com/LvVEUT7Faf

— Adam Aron (@CEOAdam) January 8, 2024