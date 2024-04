French Montana desvela el dineral que perdió por culpa de Taylor Swift.

Taylor Swift es una de las artistas más grandes del mundo ahora mismo. Desde que empezó su gira The Eras Tour se ha convertido en una artista muy exclusiva y que ya no se la ve actuando en algunos sitios menos multitudinarios o grandes eventos externos a su propia carrera profesional. Ahora, el rapero French Montana ha contado un evento que rechazó recientemente la cantante.

Y es que la cantante ya ha rechazado varias ofertas muy importantes como cantar en la coronación de Carlos III de Inglaterra. Ahora, ha sido el rapero French Montana el que ha desvelado otro evento que la estadounidense ha rechazado recientemente. El rapero ha contado que en los últimos meses del pasado año 2023 se le ofreció un millón de dólares por una actuación en un concierto privado de otro artista al que se le ofrecía nueve millones de dólares.

El de Casablanca publicó en sus redes sociales una captura de los mensajes de texto en los que se le hacía la oferta, aunque en los mensajes se especificaba que el show iba ligado a otra persona. El concierto privado tendría lugar «cualquier fin de semana» del mes de diciembre del año pasado, «excepto el del 6 al 8». «¿Para quién creéis que son los nueve millones?», preguntaba el cantante a sus seguidores.

Toda esta información fue publicada en redes sociales pero salvaguardando la privacidad del artista principal del concierto tapando el nombre en el mensaje que contaba de quién era el espectáculo. Sin embargo, recientemente en una entrevista para VladTV, French Montana desveló el nombre de la artista «La oferta para el espectáculo era para Taylor y para mí: ella nueve, yo un millón». Sin embargo, como la artista no aceptó, el show fue cancelado, pero él contó que hubiera tenido lugar en «algún lugar de Emiratos», aunque aclaró que no sabe exactamente donde debido a la cancelación del show.

Taylor Swift turned down $9M offer to perform private show in the United Arab Emirates, French Montana claims https://t.co/db6XnEndWP pic.twitter.com/zh4IK66d58

No está claro el motivo del rechazo de Swift, ya que justo en diciembre, cuando hubiera tenido lugar el concierto privado, la cantante se encontraba en un descanso de su gira, que recién había pasado por Latinoamérica y se preparaba para aterrizar en Asia. Sin embargo, se especula que podría haber sido porque quisiera pasar tiempo con su pareja Travis Kelce, con el que se le ha visto el pasado fin de semana entre el público de Coachella.

Sin embargo, los representantes de la cantante de You Belong With Me no han querido responder a las preguntas de los periodistas que le preguntaban porqué había rechazado esta cuantiosa cantidad de dinero por un espectáculo privado. Ahora la cantante se encuentra a punto de sacar su nuevo álbum: The Tortured Poets Department saldrá el próximo viernes 19 de abril.

