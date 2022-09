Tamara Falcó se sincera sobre su supuesta boda con Iñigo Onieva

Arranca la nueva temporada televisiva y en El Hormiguero no se han quedado atrás. El pasado jueves 8 de septiembre, el programa de Pablo Motos dio la bienvenida, además de a Tamara Falcó y al resto del equipo, a uno de los artistas del momento, Quevedo, quien debutó por primera vez en el show de Antena 3.

Un encuentro donde el canario se convirtió en la estrella de la noche, pero cuyo programa cerró, como en otras ocasiones, con la ya mítica tertulia. Un encuentro en el que la hija de Isabel Preysler no pudo evitar toparse con una de las grandes incógnitas del momento que azotan a la prensa del corazón, su compromiso con Iñigo Onieva.

Inauguramos la primera tertulia de actualidad de la temporada 17 con Pablo Motos, @Tamara_Falco_, @cristina_pardo, @nuriarocagranel y Juan del Val #QuevedoEH pic.twitter.com/ZbHEAg71Qn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2022

«¿Te casas o no te casas?», le preguntó Pablo Motos, sin miramientos. Y es que, si a la noticia de que ambas familias ya serían conocedoras de que ambos quieren casarse y que la boda sería el próximo año, se le suma que en uno de los capítulos de La Marquesa, en Netflix, Tamara va a ver vestidos de novia en Nueva York, no es de extrañar que hayan saltado todas las alarmas.

«¿Qué tal tu verano?», le respondió Tamara Falcó, intentando esquivar el tema. Pero, de nada le sirvió tirar balones fuera, ya que, al final, tuvo que terminar aclarando la situación. «A ver… no me lo han pedido aún. Yo no se lo he pedido, y eso no va a suceder. Me hace ilusión que me lo pida, yo soy clásica», confesó ante la atenta mirada de todos.

Sin embargo, no ha podido ocultar su nerviosismo cuando uno de sus compañeros de mesa, Juan del Val, intentó profundizar en el tema. «Si yo me compro unas aletas es que quiero nadar y si voy a ver vestidos de novia es que me quiero casar», le dijo del Val. «No, es que me interesaba verlos, porque son bonitos y grandes», le respondió ella.

Al final, y para sacar a Tamara del apuro, Nuria Roca concluyó la situación. «Bueno, el mensaje está lanzado y él lo debería recoger», dijo la colaboradora televisiva. «Si viene fenomenal y si no también», remató Tamara, dejando la puerta abierta siempre al matrimonio.