Un soltero de ‘First Dates’, tras saber la opinión de su cita sobre Torrente: «Me acabas de decepcionar»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que no dudan en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las últimas entregas pudimos conocer a José Antonio, un soltero de 50 años que nació en Barcelona pero reside en Australia desde hace 14 años. A pesar de que está feliz en su nuevo hogar, lo cierto es que el empresario todavía no ha conseguido enamorarse. Es más, después de tanto tiempo en Australia, cree que es el momento de regresar a España, por lo que encontrar a una compañera de viaje sería un gran aliciente para volver.

En su presentación, José Antonio aseguró que, según su experiencia, las australianas son más calculadoras que las españolas: «La economía está muy bien, entonces, cualquier mujer es autosuficiente. Quizás demasiado para lo que yo soy. Cuando una mujer es totalmente independiente, el hombre es algo decorativo», explicó. Su cita para esa noche era Anna, una operaria de logística de 38 años que venía de Rusia, aunque, desde hace años, está afincada en Guadalajara. Entre otras tantas cuestiones, demostró tener una enorme seguridad en sí misma. La primera impresión de ambos no fue la mejor, ni mucho menos. Entre otras cuestiones, el soltero aseguró que las rusas le gustaban para algo temporal: «No me sentiría cómodo llevando a una chica así a un ‘beach club’ o a un restaurante». Además, desveló que le gustaban las chicas «estilizadas» y que no fuesen «más grandes de la cuenta».

Con posterioridad, el comensal se fijó en que su cita no tenía ropa interior, por lo que calificó de «exhibicionista» su forma de vestir: «Soy más tradicional en ese tema, no hay que exponerlo a todo Dios». En cuanto a ella, no era capaz de entender que un hombre de 50 años buscara a alguien tan joven y no alguien de su edad. Es más, restó muchos puntos el hecho de que no tuviese un gesto caballeroso con ella.

Todo se complicó aún más cuando el soltero de First Dates trató de chapurrear palabras en ruso. «Me parece ridículo», aseguró la comensal, mientras le pidió que se centrase en hablar en español. La falta de feeling fue evidente en todo momento, pero se hizo aún más presente cuando casi discuten. Y todo por dar a conocer qué buscaban, exactamente, en una pareja.

Con la excusa de sus vivencias, José Antonio aseguró que las chicas del este de Europa «no son buenas amantes de casa»: «Les gusta que les den todo muy hecho». Para reafirmar su idea, quiso saber si a Anna se le daba bien cocinar, y ella respondió que prefería que lo hiciese un hombre. «Tendrías que aprender a cocinar», comentó el soltero, y ella le paró los pies.

Todo se complicó aún más cuando Anna hizo saber a su cita en First Dates que le recordaba a Al Pacino, mientras que él se puso a imitar a Torrente. La rusa se quedó descolocada, probablemente porque no le reconoció. «¿No te gusta? Me acabas de decepcionar, chiquita», aseguró el catalán, manteniendo la voz del personaje interpretado por Santiago Segura. La comensal fue contundente: «Torrente no es mi personalidad». José Antonio no tardó en reaccionar: «Blanco y en botella, leche. No necesito decir nada más».