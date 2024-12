Las emociones están aseguradas en First Dates, también en Navidad. El popular show de citas a ciegas regresó, recientemente, de la mano de una nueva tanda de solteros que están dispuestos a encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Alberto. El participante es un informático madrileño que se considera una persona con muchas «inquietudes». De hecho, es un hombre tan activo que «no tiene» tiempo de disfrutar de todos los hobbies que suele practicar. Pero, tiene claro que quiere vivir todas estas experiencias de la mano de su pareja.

La encargada de recibirlo fue Laura Boado. Tras llevar al participante hasta la barra del bar, la trabajadora le preguntó al soltero sobre su prototipo de mujer ideal. Una cuestión que Alberto respondió sin miedo. «Me gusta la gente que tenga inquietud intelectual. Me gusta conectar intelectualmente con las personas con las que salgo. Me gusta que sea gente que les gusta aprender de todo», explicó. El soltero señaló que busca una relación estable con una persona en la que pueda confiar al 100%.

Por ello, y tras escuchar la petición del comensal, Laura Boado se dirigió hasta la puerta del restaurante para recibir a la mujer que se convertiría en su cita. De esta manera, la trabajadora le presentó a Íngrid, una psicóloga peruana que vive en Madrid y que no pudo ocultar sus nervios.»Está nerviosa. Pero, me ha gustado su sonrisa nerviosa. He de reconocer», confesó Alberto en uno de los totales.

Poco a poco, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y romper el hielo. Ante ello, Íngrid se mostró muy contenta con Alberto por su iniciativa de hablar sobre ciertos temas. «El hecho de que sea psicóloga implica que debe tener cierta empatía con la gente. A mí, la gente empática como que me atrae», confesó el madrileño.

La velada fue avanzando y los solteros comenzaron a sentirse cada vez más cómodos el uno con el otro. Por ello, Alberto se sinceró y le contó que prefiere a las mujeres de Latinoamérica porque le parecen «más calientes». Pero, esta confesión provocó cierto rechazo en la soltera.

Íngrid, muy molesta con su cita en ‘First Dates’

«Me da la sensación de que es el típico extranjero que piensa que, por ser latinas, vamos a ser más calientes en el tema sexual», le dijo al equipo de First Dates. De hecho, solo faltó esta confesión por parte de Alberto para que Íngrid comenzase a verlo con otros ojos.

«Cuando él me dijo que los latinos somos más emocionales, es como que yo comencé a cambiar mi forma de pensar. Es la típica persona que piensa que por ser latinos o latinas nos vamos a acostar con la primera persona que vemos cuando las cosas no son así», señaló la soltera.

Por ello, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. Mientras Alberto sí quiso seguir conociendo a la soltera en un segundo encuentro, ella no opinó lo mismo. «Bueno… Algo es algo», dijo él, muy incrédulo.