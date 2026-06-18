Una soltera de ‘First Dates’ estalla contra su cita tras su gesto: «La gente rata no me gusta»

La pasada noche del 17 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular formato de citas a ciegas continúa posicionándose como uno de los más vistos, de lunes a viernes, en la cadena. Y es que, a pesar de que han pasado ya 10 años, nuevos solteros siguen apostando por encontrar el amor en televisión. Una aventura que no ha querido perderse Carmen. La soltera lleva años sin pareja, una situación que la ha ayudado a valorar la soledad. Pero considera que ya va siendo hora de encontrar a un compañero de aventuras.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Juan. Pero, el primer encuentro entre ambos fue bastante particular. «Me gustaría más alto. Para mí es bajito», opinó ella en uno de los totales. Eso sí, aún así, la soltera aceptó seguir conociendo al participante. Tras trasladarse hasta su mesa en el restaurante del amor, ambos tuvieron la oportunidad de hablar diversos temas para descubrir si compartían gustos en común o no. Así pues, ella le contó que estaba escribiendo sus memorias.

Juan, participante de ‘First Dates’, al ver que a su cita le molestó que no la invitara a la cena: «Eso es machismo»

Carmen le explicó a su cita que siente una bonita conexión con Isabel Allende. Y es que, al igual que ella, perdió un hijo cuando este apenas tenía 25 años. Una dura pérdida que marcó a la comensal profundamente. «No venimos a dramatizar porque es lo que menos quiero dar, pena. Es mi pena no tengo que dárselo a nadie», dijo para zanjar el tema.

Por su parte, Juan quiso aclararle a Carmen que sigue siendo un hombre muy activo. «Mi cuerpo y mi mente no están de acuerdo», le confesaba. «Tengo ochenta y cuatro años», le reveló. Una edad que dejó sorprendida a la soltera, pues no esperaba que su cita fuese tan mayor. «Trae una aspirina que acabo de matarla», comentó él entre risas. «Me gustaría cinco o seis años mas joven», confesó ella.

Pero, aunque la velada marchaba bastante bien entre ambos, el momento de tensión llegó a la hora de pagar. Pues, Juan se negó a invitarla y le propuso pagarla a medias. «Soy de las antiguas», le dijo ella. «Eso es machismo», replicaba él. Y es que este gesto no le sentó nada bien a la comensal. Pero, aunque en ese momento lo dejó pasar, en la decisión final de First Dates no dudó en dejarle las cosas claras.

Carmen se molesta con su cita de ‘First Dates’: «De mantener nada»

«Me gusta que me abran la puerta, me pongan la silla y paguen la primera comida. Ese detalle no me ha gustado. La gente rata no me gusta», le dijo seriamente. Respecto a una segunda cita juntos, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. «Si viene de Barcelona lo recibiré con mucho gusto para comer pizza o tomar café, y lo pagaré yo», aseguraba Carmen con retintín.

«Qué bonito, una mujer que me mantenga», comentó Juan. Pero, dicen que entre broma y broma la verdad asoma. Por ello, la soltera no dudó en responderle. «De mantener nada, lo que me ha molestado de ti es no pagar la comida. Soy de la vieja usanza», le explicó. «Nosotros llevamos tres siglos pagando, esta temporada os toca a vosotras», se intentó defender él. «No estoy de acuerdo, mucho modernismo no me gusta», zanjaba la comensal.