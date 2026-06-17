El equipo de ‘First Dates’ pide disculpas tras el plantón de un soltero: «No esperábamos esta reacción»

La pasada noche el 16 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de First Dates. Un encuentro televisivo donde la audiencia pudo conocer a Blanca, una soltera de 74 años. Presentándose como una peluquera y jubilada de Gijón, puso sus esperanzas sentimentales en manos del equipo de First Dates con el objetivo de encontrar a un hombre que estuviese en su misma etapa vital. Así pues, teniendo en cuenta que fue la primera en llegar al local, fue recibida por Lidia Santos. Un primer encuentro donde la trabajadora no pudo evitar alabar el peinado de la comensal.

«¡Qué guapa, qué pelo más guay, me encanta! Siempre me las he querido hacer», le dijo. Un comentario que Blanca agradeció. De esta manera, mientras su cita llegaba, la participante le contó que lleva 17 años sin pareja. «Después de tanto tiempo pienso que es momento de tener compañía. Antes no quise rehacer mi vida», ha confesado. Y es que ciertas circunstancias la han llevado a querer vivir sola. Pero, ahora, con la mentalidad en un nuevo amor, tiene claro cómo le gustaría que fuese su siguiente pareja. «Un poco más joven que yo, que no sea calvo y que no tenga panza», dejó claro.

Juan sobre su cita de ‘First Dates’: «Esa persona conmigo no pega nada»

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Juan. Sin embargo, aunque Blanca comenzó la velada muy emocionada y con muchas ilusiones, sus ánimos cambiaron con la manera en la que la trató el soltero. Y es que, el participante no dudó en rechazarla nada más verla. Una actitud que dejó a todos los presentes completamente estupefactos.

Juan, de 68 años y originario de Burgos, llegó al local del amor y no saludó a su cita. De hecho, ni por educación le dio dos besos. Un frío momento que no pasó desapercibido. «No tengo ningún prototipo de mujer, pero vamos, esa persona conmigo no pega nada», comentó. Además, al saber de dónde era la comensal, indicó que no tendría una relación con tanta distancia de por medio.

Aunque en un principio se sentó en la barra del local, al lado de la soltera, poco tardó en levantarse e irse. «No voy a la mesa porque la distancia es muy grande y no…», dijo a modo de excusa. Al ver la situación, la cara de Blanca era un poema. Pues, estaba siendo rechazada sin ningún tipo de tacto. «Una mujer me entra por los ojos y digo, pues es la persona adecuada, pero si no me entra…», comentó el comensal en privado. «No soy ningún Adonis, pero vamos…», agregó.

Blanca sobre su cita de ‘First Dates’: «Tiene la cara ya de… un ogro»

Al respecto, Lidia Santos no sabía cómo reaccionar. «Déjalo que se vaya», le dijo la soltera. «Pues nada, Juan, tienes tu derecho de irte», comentó la trabajadora. Por su parte, el soltero fue directo en uno de los totales. «Nunca me ha preocupado lo que piensen los demás. Ahora, tampoco me preocupa», dijo. Unas palabras con las que hizo alusión a su clara falta de educación con la mujer que iba a ser su cita.

«Mejor imposible. No me gustaba nada», confesó Blanca. «No me gustó físicamente porque tiene la cara ya de… un ogro», dijo en privado al equipo. «Lo siento mucho, no esperábamos para nada esta reacción de Juan», se disculpó Lidia Santos. Y es que las caras de pena entre los trabajadores eran evidentes. Pues, tanto las gemelas como Matías Roure lo habían visto todo. «¡Pronto nos vemos! Claro que sí», le dijo el barman. Y es que, el equipo se comprometió a buscarle a alguien mejor.