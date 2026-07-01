Una soltera de ‘First Dates’ de 80 años sorprende con una confesión sexual: «Tengo un Satisfyer»

La pasada noche del 30 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de First Dates. El popular formato se encuentra embarcado en su edición especial de verano, por lo que está integrando muchas novedades a sus entregas. De esta manera, y teniendo en cuenta que ya son 10 años de emisión los que avalan el formato, no es de extrañar que participantes como César hayan querido vivir la experiencia de primera mano. Y es que el soltero contó que se conserva tan bien a sus 81 años debido a que hizo deporte casi toda su vida.

Antes de jubilarse era mecánico, en Asturias. Asimismo, a pesar de su edad, dejó claro que tiene muchas ganas de seguir disfrutando de la vida. «Y en la cama también tengo fuerza. Sigo cumpliendo», comentó en su presentación. Respecto a lo que busca en una mujer, solo puso una objeción. «Que fuese muy ancha», indicó a Carlos Sobera. Teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización le presentó a Pili. La soltera, de 80 años, llegó muy decidida al local del amor. Pues, manifestó alto y claro que no necesita a ningún hombre para pasarlo «de p** madre» en la intimidad.

César se sinceró con el equipo: «El miembro mío miró al cielo de golpe»

Y es que Pili se sinceró con el equipo de First Dates. «Tengo un Satisfyer y cuando me apetece me lo pongo y que trabaje. Ni me mancha nada ni nada», comentó entre risas. La primera impresión entre la pareja de solteros no fue muy positiva, al menos para la comensal. «Una belleza no es», opinó sobre César. Y es que, aunque el participante no era el tipo de hombre en el que se solía fijar, estuvo de acuerdo en cenar con él.

César intentó conquistar a Pili contándole que tenía un barco y que su corazón ansiaba enamorarse, pero la comensal dejó claro que no le importaban las posesiones materiales y que, además, no le gustaba el mar. «¡Qué me importa a mí que tenga barco! Yo también tengo tierras en Ávila», espetó en privado. Así pues, la velada fue avanzando y el soltero optó por ser directo con ella. Pues, quería saber cómo podrían afrontar una posible relación sentimental.

«Vamos a hacer una cosa: el viernes me vienes a buscar y me llevas al mercadillo de la villa y luego a comer», le respondió Pili. Luego, antes de dar su decisión final, se dirigieron al reservado de First Dates. Allí, los solteros bailaron muy juntitos. «Bailando con Pili, el miembro mío miró al cielo de golpe», confesó el soltero en uno de los totales. Pero, ¿qué pasó al final con los comensales? Pues, ambos estuvieron de acuerdo en darse una segunda cita.