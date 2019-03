Silvia Abril tiene claro cuál es su prueba favorita de 'Juego de juegos'

Silvia Abril es una de las presentadoras que más nos está sorprendiendo en los últimos tiempos. Recientemente llegó con un nuevo proyecto en sus manos y era de carácter internacional. Todo un equipo había adaptado el mítico ‘Game of games’ de Ellen DeGeneres. Con lo cual, era un traje hecho a medida para la humorista.

El programa tiene un grandísimo número de pruebas. Todos y cada uno de los participantes tendrán que mostrar, a través de ellas, que son merecedores de estar en la parte final. Solamente allí tendrán la oportunidad de llevarse a sus casas un total de 50.000 euros. ¡Nada más y nada menos! Con lo cual, luchan hasta las últimas consecuencias.

Durante la rueda de prensa para presentar oficialmente ‘Juego de juegos’, tuvimos la oportunidad de hablar personalmente con Silvia Abril. Ella misma nos habló de cómo está viviendo esta aventura junto a Antena 3 y, por si fuera poco, también nos comentó cuál es la prueba que más satisfacciones le ha dado como presentadora.

“Yo me quedaría con ‘Atrapa la silla’. Con esta prueba he disfrutado muchísimo porque es donde se acumulaban algunos concursantes y su objetivo era buscar, a ciegas, una silla”, comenzó a contarnos personalmente Silvia Abril. No podía evitar que una sonrisa se escapara de sus labios al recordar ciertos momentos durante las grabaciones.

“Yo estaba a los mandos y ellos tenían que encargarse de buscar una silla a ciegas para poder pasar a una de las fases finales. Para mí esa es, sin lugar a dudas, una de las pruebas que más satisfacciones me ha traído en el programa”, analizó Silvia Abril como presentadora de ‘Juego de Juegos’. ¡Una gran elección!