Shakira concede su entrevista más esperada: ¿quién le recomendó colaborar con Bizarrap?

Shakira ha roto su silencio. La artista ha concedido su entrevista más esperada desde que se terminó su relación con Gerard Piqué. Una charla junto a Enrique Acevedo para el programa En Punto de la televisión mexicana, donde se ha sincerado sobre todo lo ocurrido en los últimos meses.

En los avances de la entrevista, ya sorprendieron algunas frases como «hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras», haciendo probablemente alusión a Clara Chía, la actual pareja de Piqué.

La artista colombiana respondió a todas las personas que han criticado que use sus canciones para lanzar dardos a su ex pareja, Gerard Piqué: «Siempre trato de utilizar mis canciones como una catarsis, es mejor que ir al psicólogo», expresó.

«Mis canciones son mi mejor terapia, son mejores que una visita al psicólogo», asegura la artista, haciendo referencia a su colaboración con Bizarrap, «Alguien tendría que haberme tomado una foto del antes y el después. Le doy las gracias por dejarme desahogarme, muy necesario para mi sanación».

Además, la artista expresa que «Acepto mi vulnerabilidad, mis debilidades. Aprendí a expresar lo que se siente, el dolor. Lo contrario de la depresión es la expresión», y añade: «he logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé que podría pasar».

Sobre su colaboración con Bizarrap, Shakira explica una divertida anécdota con su hijo: «Me dijo, mami tienes que hacer algo con Bizarrap. Es el Dios Argentino», confesaba. lo que su hijo no esperaba es que esa idea estuviera ya en marcha.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd

— Shakira (@shakira) January 22, 2023