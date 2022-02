No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 10 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 1148 donde vimos cómo Hugo Villalobos ha dado el paso más que definitivo para vengarse de Fernando Quintero.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1149 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo el tiempo juega en contra de Fernando Quintero. Víctor Salas ha regresado de su viaje exprés de Huelva y ha descubierto que Hugo Villalobos ha secuestrado a su jefe.

Es consciente de que cada vez tiene menos tiempo para reaccionar, por lo que trata por todos los medios de llegar al lugar donde Quintero está retenido antes de que sea demasiado tarde. Martina ha jugado un importante papel para Víctor, a pesar de estar en una auténtica encrucijada: si ayuda a Fernando traicionaría a su hermano.

En los tradicionales desayunos Miralles / Torres, Antonio (@robertoactor) le ha confesado a Claudia que notó a Ariel distinta y algo decaída. Y ya sabemos que la intuición del Doctor Torres es muy buena…#ServiryProteger pic.twitter.com/TNXrKAkZVF — Servir y Proteger (@SyP_tve) February 10, 2022

La UFAM, tras haber descubierto la proposición que hicieron a Ariel, no ha dudado un solo segundo en investigar a aquellas personas encargadas del tráfico de bebés. Afortunadamente, Espe ha conseguido desarticular esa peligrosa banda. Por si fuera poco, Ariel ha agradecido a Antonio su atención durante el parto.

Por si fuera poco, a Espe también le preocupa otro asunto que tiene una estrecha relación con Sheila: la bebida. La jefa de la UFAM no ha dudado un solo segundo en hablar con la joven sobre el alcohol y, cómo no, los excesos. Luna, finalmente, ha aceptado la propuesta de Lidia y Yolanda, por lo que rápidamente organiza la mudanza. Carlos, por su parte, ha aceptado la relación de Iván y Yolanda. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.