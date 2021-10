‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1078 donde vimos cómo Iván, tras la decisión de Lara, ha querido pasar página.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurre en el episodio 1079 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando somos partícipes de uno de los momentos más emotivos que hemos podido ver en esta temporada. Y es que Paty, después de sopesarlo mucho, ha tomado la decisión de marcharse de Distrito Sur.

Son muchísimos los momentos que la joven ha vivido en el barrio, por lo que todos están realmente emocionados por su despedida. Sobre todo María. A pesar de todo, son absolutamente conscientes de que es lo mejor para ella y, sobre todo, que va a comenzar una nueva y espectacular etapa en su vida.

El helado de chocolate de postre bien, ¿no? Eso lo saben muy bien Iván (@LuchoFdez_Perla) y Miriam…Muy muy bien…#ServiryProteger pic.twitter.com/C2gpqMljWh — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 28, 2021

Miriam e Iván, por su parte, han tomado la decisión de volver a quedar para verse. Después de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos, parece que la pareja empieza poco a poco a entenderse. Fernando Quintero, tras saber que Jota está colaborando con la inspectora Vega de Distrito Sur, no ha dudado en extorsionar al joven.

Lo hace para que le dé toda la información que tenga de la inspectora. Y no solamente eso, sino que le obliga a que le diga lo que él quiera, como quiera y cuando quiera. Jota no puede evitar sentirse realmente traicionado por Beatriz. Tanto es así que empieza a tener sospechas sobre cómo ocurrió la muerte de Bruno. Todo ello mientras Yolanda se pone en contacto con un experto para que pueda ayudarles en el complicado caso Argos. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.