Selena Gomez tendría miedo por lo «rápido» que está avanzando Taylor Swift en su nueva relación

Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en la pareja de moda. Los enamorados ha acaparado numerosos titulares en los principales medios de comunicación desde que decidieron hacer público su romance. Una historia de amor que ha conquistado a miles de personas, por la manera en la que surgió todo, digno de película. Sin embargo, la que parece que no está del todo convencida es Selena Gomez.

Con el paso de los años, Taylor Swift y Selena Gomez han demostrado el enorme cariño que se tienen. Una bonita amistad que nunca han querido ocultar y por la que han compartido numerosas vivencias personales. Pero, según ha informado una fuente cercana a la ex chica Disney, la joven piensa que Swift está «yendo demasiado rápido».

Selena Gomez is "concerned" that Taylor Swift is "moving too fast" with Travis Kelce, a source tells Page Six.

«Selena opina que el ir (a verle) a los partidos y aparecer juntos en eventos por Nueva York inmediatamente después de conocerle no es algo propio de ella», explica la fuente al portal de noticias Page Six. «Por su historial amoroso, Taylor siempre ha sido bastante reservada sobre todo esto, y ahora con esta (relación) es tan abierta al respecto que para Selena está siendo muy extraño», afirma.

Cabe recordar que Taylor Swift mantuvo una relación de seis años con Joe Alwyn. La pareja siempre se mostró muy reservada con su vida privada y fueron contadas las ocasiones en las que aparecieron juntos públicamente. Una diferencia notable si se compara con el noviazgo con Travis Kelce, que Selena Gomez señala de tener algunos aspectos «alarmantes».

Ya es oficial la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, los vieron agarraditos de la mano

Asimismo, la fuente informa que Gomez habría rechazado algunas invitaciones para ir a los partidos de los Chiefs porque no quería formar parte del «frenesí mediático». Eso sí, esta situación no implica que ambas estrellas se lleven mal.

«Es tan sencillo como que Selena no quiere ser parte del frenesí mediático porque le resulta realmente caótico. No lo piensa desde la malicia y no es que a ella no le guste que estén juntos. Únicamente está preocupada por la forma en la que lo están llevando», ha matizado. Además, ha destacado que no es la única que piensa de esta manera.

Al parecer, otras amigas de la intérprete de Style, como las hermanas Haim, «también piensan de esta manera». Una situación que habrían utilizado para explicar el motivo de su ausencia durante la última noche de chicas que organizó Swift.