Los secretos que Miley Cyrus desveló en el 20 aniversario de ‘Hannah Montana’

El pasado 24 de marzo, fue un día muy importante para los niños que crecieron viendo Disney Channel. Miley Cyrus volvió a ponerse su mítica peluca de Hannah Montana y lo hizo con el objetivo de celebrar el 20 aniversario de la serie que la presentó al mundo. Y es que, como es bien sabido, esta producción no solo marcó a toda una generación a principios de los años 2000, también se convirtió en un fenómeno global. Todo el mundo sabía de la existencia de Hannah Montana, aunque no viese la serie. Una gran hazaña que coronó a la factoría Disney y le otorgó sus años más gloriosos.

Miley Cyrus creció con Hannah Montana, al igual que sus fans. Un apoyo del que siempre estará muy agradecida. Por ello, ha querido celebrar las dos décadas de esta producción. De esta manera, presentado como Hannah Montana: Especial 20 aniversario, la artista ha regresado al set de grabación donde se rodó la ficción. La mítica casa de los Stewart volvió a aparecer en escena después de años de ausencia y, con ello, algunos de sus míticos objetos. Pues, por ejemplo, todo fan que se precie recordará la icónica mesa con estructura de piernas que adornaba la cocina. Un bonito salto al pasado que Cyrus vivió con mucha emoción.

Miley Cyrus se reencuentra con Selena Gomez

En Hannah Montana: Especial 20 aniversario, los fans pudieron ver cómo Miley Cyrus se reencontraba con Selena Gomez, que dio vida a Mikayla en la trama, habló con la cantante Chappell Roan, que le agradeció por acompañarla durante su infancia, y vivió un tierno momento con su padre. Billy Ray Cyrus y Miley han vivido épocas complicadas durante estos últimos años. De hecho, se dejaron de hablar por ciertas diferencias importantes, pero padre e hija han vuelto a hacer las paces.

Lejos de quedar aquí, la artista concedió una entrevista donde fue respondiendo a diversas cuestiones relacionadas con su paso por la serie de Disney Channel, cómo le afectó en su vida, qué aprendió y qué consejo le daría a esa joven Miley Cyrus. Además, y para sorpresa de todos, la cantante lanzó algunos bombazos que no habían sido revelados.

El actor Dylan Sprouse fue su novio

El conocido artista que protagonizó Hotel dulce hotel o Zack y Cody todos a bordo, conquistó el corazón de una joven Miley Cyrus. «Se rumoreaba, pero era verdad», cuenta. «Me gustaba Dylan. Su padre nos llevaba a comer sushi», agrega. Y es que, como bien es sabido por todos, no fue su único novio de la factoría Disney. Nick Jonas también fue su pareja mientras ella estaba grabando Hannah Montana.

Taylor Swift es la compositora de una de las canciones más conocidas de ‘Hannah Montana’

Tal y como la propia Cyrus cuenta, Taylor Swift no era muy conocida cuando realizó su aparición en la icónica película de Hannah Montana. «Fue al principio de su carrera y buscaban a alguien que fuera auténtico tocando en un granero», comenzó explicando. «Ella fue a tocar y había compuesto alguna canción. Pero, también escribió la canción del final: You’ll Always Find Your Way Back Home», revela.

Como es bien sabido, You’ll Always Find Your Way Back Home se ha convertido en uno de los temas más icónicos y representativos de la serie. De hecho, en pleno 2026, sigue sonando en las redes sociales. Por ello, esta revelación de Miley Cyrus no ha dejado indiferente. «Hay que reconocerlo. Es un temazo que ha envejecido bien», indica. Pues, no ha dudado en darle el crédito que merece a la artista, la cual se ha convertido en una de las más sonadas a nivel global.

¿Ha anunciado Miley Cyrus su retiro de la música?

Miley Cyrus ha contado que ha hecho este proyecto para Disney+ porque quería que todo el mundo disfrutase del evento. Si realizaba un concierto o algo presencial, solamente serían unos pocos los afortunados. Asimismo, agradecida por el apoyo recibido durante estos 20 años, se sinceró.

«He tenido mucha suerte de haber recibido tanto amor dentro de mi familia. Ahora, el encontrarlo de otra forma, el sentirme preparada para dar el siguiente paso…», comenzó diciendo sobre el mensaje que le quería dar a sus fans. «Estoy preparada para dar el siguiente paso como mujer y crear una vida junto a alguien», agregó. Pues, recordemos, está prometida con su pareja. Ante ello, la artista no dio más detalles, pero muchos seguidores han interpretado sus palabras como que, quizás, Miley Cyrus esté tomando la decisión de alejarse del foco mediático para poder formar su propia familia.